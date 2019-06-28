Dolar kuru, hafta sonunda G20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yapacağı görüşme öncesi 5.80 seviyesinin altında yatay seyrini sürdürüyor.

Seçimlerin bitmesinin ardından piyasalarda odak noktası olarak ABD- Türkiye ilişkileri yakından takip ediliyor. G20 zirvesi kapsamında Cumartesi günü yapılacak ikili görüşme öncesi fiyatlama ve yeni pozisyon oluşmuyor.

S-400 alımı nedeniyle bir süredir gergin devam eden ABD - Türkiye ilişkilerinde yaptırım ihtimalleri değerlendirilirken ara formüller de tartışılıyor. G-20'deki liderler zirvesi sonrası Trump'ın Temmuz ayında Türkiye'yi ziyaret etme ihtimali de bulunuyor.

Dolar/TL bu gelişmeler ışığında hafta başından bu yana 5.75 - 5.80 arasında dart banttaki hareketini sürdürüyor. 28 Haziran sabahı dolar 5.7766 seviyesinde. Euro 6.5678 TL'den el değiştiriyor.

Piyasaların izlediği bir başka mesele de bütçe açığının yamanmasına yönelik adımlar. Yılın ilk beş ayında bütçe açığının yüzde 225 artış göstermesiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası'nın (TCMB) 46 milyar TL'lik yedek akçesinin bütçeye aktarımı ve gelir vergisi başta olmak üzere bazı vergilerde artış yoluna gitmeye hazırlanıyor.

Dolaylı vergilerde ise akaryakıt, çay ve şekerin ardından dün de elektriğe 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere ortalama yüzde 14.98 zam yapılma kararı alındı.