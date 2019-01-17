Dolar kuru, ABD Başkanı Donald Trump'ın mesajıyla hafta başında 5.50 üzerine çıkmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan - Trump görüşmesiyle yeniden 5.45 altına inmişti.

Piyasalarda bir süredir Merkez Bankası'nın indirebileceğine dair endişelerle 5.40 üzerinde fiyatlanan dolar/TL, dünkü PPK toplantısından faizleri sabit tutulması kararıyla yeniden 5.40 altına geriledi.

TCMB'nin toplantı sonrasında yapılan açıklamada sıkı duruş ile ilgili önemli cümleleri koruması TL'ye değer kazandırdı ve hisse senetleri piyasaları da yükseldi.

Uzmanlar, Merkez Bankası karar metninin beklenenden de şahin olduğuna dikkat çekerek, 'gerekirse ilave sıkılaşma yapılabilir' vurgu nedeniyle TL'de belirgin bir yükseliş olduğuna ve Mart'ta yapılacak bir sonraki toplantıda da faiz indirim ihtimalinin azaldığının altını çizdi.

Akşam saatlerinde 5.36'lı seviyeleri gören dolar kuru, sabah saatlerinde 5.35 TL altını zorluyor. Euro ise 6.10 sınırında.

Merkez Bankası açıklamasında tam olarak şu ifadeler kullanılmıştı:

Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.