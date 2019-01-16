Merkez Bankası (TCMB) yılın son Para Politikası (PPK) toplantısında faizi yüzde 24'te tuttu. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi olan yüzde 24 seviyesindeki bir hafta vadeli repo faizinde değişiklik beklenmiyordu.

Açıklamada "İhtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir" denildi.

TL DEĞER KAZANDI



TCMB'nin toplantı sonrasında yapılan açıklamada sıkı duruş duruş ile ilgili önemli cümleleri koruması TL'ye değer kazandırdı. Kararın ardından Dolar/TL 5.4152'den 5.3828'e kadar indi. Euro/TL faiz kararının ardından 6.1917'den 6.1379'a kadar indi.

MERKEZ'İN KARARI DOLARI 5.38'E ÇEKTİ

Para Politikası Kurulu'nun açıklaması şöyle:

" Para Politikası Kurulu (Kurul),politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.





'CARİ DENGEDEKİ İYİLEŞME EĞİLİMİNİN SÜRMESİ BEKLENMEKTEDİR'

Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğini göstermektedir. Dış talep gücünü korurken finansal koşullardaki sıkılığın da etkisiyle iktisadi faaliyetteki yavaşlama devam etmektedir. Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir.



'ENFLASYONDA BELİRGİN İYİLEŞMEYE KADAR SIKI DURUŞ KORUNACAK'

İthal girdi maliyetleri ve iç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon görünümünde bir miktar iyileşme gözlenmekle birlikte fiyat istikrarına yönelik riskler devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir.

'İHTİYAÇ DUYULMASI HALİNDE İLAVE PARASAL SIKILAŞTIRMA YAPILABİLECEKTİR'

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.



Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır."



