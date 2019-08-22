Dolar, TL üzerindeki küresel piyasalardaki resesyon ve jeopolitik endişelerinin yanı sıra TCMB'nin zorunlu karşılık kararıyla sıkı mali politikanın gevşemeye döneceği algısıyla bayramda başlayan yükselişini sürdürüyor.

Resesyon ve ticaret savaşı kaynaklı endişelere tampon etkisi yapan Fed ve diğer merkez bankalarının faiz indirimi kararının ardından gece geç saatlerde Fed'in para politikası kurulu toplantı notları geldi. Dolar endeksi notlardan sonra yükseldi ve 98.30 üzerinde. Spot altın ise güvenli liman olarak 1500 dolarda tutunmaya devam ediyor.

Dün nispeten yatay seyrin izlendiği kur bir ara yeniden 5.70 altını zorlasa da 5.71 üzerinde kapanmıştı. Dolar/TL, 22 ağustos sabahı yeni güne 5.73 seviyesinde başlıyor, euro ise 6.35 üzerinde.

FED POLİTİKASI BELİRLEYİCİ OLACAK

İşlemciler gelişen ülke paralarındaki iyimser hava nedeniyle TCMB'nin genişlemeci ZK adımının etkisinin hafiflediğini ancak getiri eğrisinin ters seyirden yataya dönmesiyle yatırımcıların Türkiye'ye yönelik risk algısının arttığını vurguluyor. TL ve diğer ülkelerin para birimlerindeki gidişatta Fed açıklamaları izleniyor.

Dün gece yayımlanan FOMC tutanaklarında Trump yönetiminin ticaret savaşıyla yarattığı belirsizliğin hemen ortadan kalkmayacağı görüşü savunulurken, buna karşın Fed yetkililerinin para politikasında esnek olması gerektiği öne çıktı. Fed ekonomik büyüme için ticaret savaşlarının en önemli unsur olduğunu da belirtti.

Fed'in notlarında "İndirim trendine girmedik, döngü ortası ayarlaması" başlığı öne çıkarken yetkililer faiz indirim kararının agresif bir gevşeme döngüsünün ilk adımı olmadığı yineledi ancak gelecekteki adımlara yönelik ipucu vermedi fakat notlarda QE olarak bilinen parasal gevşemenin tartışıldığı da görülüyor.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Tutanakların ardından Goldman Sachs eylül ve ekimde toplam 50 bp daha indirim bekliyor. Future fiyatlamalarında, eylül indirimi beklentisi temmuz ayında yüzde 60 seviyesindeyken bugün itibarıyla beklenti yüzde 95'i aştı.

Ancak bazı üyeler, faiz indiriminin ABD ekonomisinde negatif sinyaller geldiğine yönelik yanlış algılama olabileceğinden endişe etti. Nobel ödüllü ekonomist Robert Shiller da CNBC'ye verdiği röportajda faiz indiriminin piyasalarda alarm işareti gibi algılandığını ve psikolojik bir zarara neden olduğunu söyledi.

Piyasalardaki bazı aktörler ise getiri eğrisinin terse dönmesiyle Fed'in kontrolü kaybettiğini ve gelecek yıl sığ bir resesyon yaşanabileceğini söylüyor.

İşlemciler politika yapıcıların büyümeyi canlandırmak için atacakları yeni adımlara ilişkin ipuçları için Fed'in bu hafta

yapacağı Jackson Hole toplantısını ve hafta sonundaki G7 zirvesini bekliyorlar.

ABD Başkanı Trump da Fed ve Powell'a yüklenmeyi sürdürüyor. Başkan Trump Twitter mesajında Çin ve diğer ticaret anlaşmalarının harika durumda olduğunu ve tek sorunun Powell ile Fed olduğunu söyledi

Trump, “Ona güvenmiyorum! Bugüne kadar yanlış olduğunu söyledi ve bizi sadece yüzüstü bıraktı.” dedi ve Powell'ı hafifçe vuruş yapamayan bir golf oyuncusuna benzetti.