05 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dolar/TL, güne negatif seyirle başlamasının ardından 5,6650 ile 10 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini gördü.
Dün, düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL günü önceki kapanışa göre yüzde 0,89 azalışla 5,7826'dan tamamladı.
Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından 10 Nisan'dan bu yana gördüğü en düşük seviye olan 5,6660'e kadar geriledi. Euro 6.40 aşağısını gördü.
Dolar/TL saat 12.15 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1,5 azalışla 5,6777'den alıcı bulurken, aynı dakikalarda euro/TL yüzde yüzde 1,3 azalışla 6,4075'den, sterlin/TL de yüzde 1 azalışla 7,2100 seviyesinden işlem görüyor.
Euro/dolar paritesi yüzde 0,18 artışla 1,1274 seviyesinden işlem görürken, dolar endeksi ise yüzde 0,12 azalışla 96,96seviyesinde bulunuyor.
ABD Merkez Bankası ( Fed) Başkanı Jerome Powell dün, Fed'in mevcut politikası konusunda rahat olduklarını ve faiz oranlarının uzun süre sabit kalmasını beklediklerini belirterek, "Şu anda politika duruşumuzun uygun olduğunu düşünüyoruz. Faiz konusunda aşağı veya yukarı yönlü bir hareket için güçlü bir durum görmüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Analistler, Powell'in açıklamalarının yatırımcılar tarafından genişlemeyi destekleyici adımlar olarak değerlendirildiğini belirterek, bu durumun gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolara karşı değer kazanmasına neden olduğunu söyledi.
Bugün yurt içinde Ramazan Bayramı dolayısıyla piyasaların kapalı olduğunu, yurt dışında ise euro Bölgesi'nde perakende satışları ve ABD'de ham petrol stokları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,7000'in destek, 5,8250'nin direnç konumuna geldiğini kaydetti.
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