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Dolar kurunda geçen hafta geçilen 7.35 TL seviyesinin ardından bu hafta yoğun veri gündemi izlenecek. Haftanın ilk işlem gününde Bütçe Dengesi verileri öne çıkarken piyasaların içeride gözü kulağı TCMB'nin perşembe günü yapacağı Para Politikası Kurulu toplantısında.

Dolar endeksi 93 puanın altına gelerek değer kaybetmeye devam ederken TL negatif ayrışıyor. Dolar/TL paritesi 17 Ağustos haftasına 7.37'den başlıyor, euro 8.74 TL gram altın ise 460 TL üzerinde.

Merkez Bankası 8.25'e kadar geldiği faiz indirim döngüsünde son iki toplantında frene basarken politika faizini sabit bırakmıştı. İç piyasada Merkez Bankası'ndan bu toplantıda da pas geçilmesi bekleniyor. Küresel yatırım bankaları ise faizde 100 bp civarında artış olabileceğini belirtiyor.

Merkez Bankası geçen haftalarda özellikle döviz piyasasındaki gelişmeleri yakından izlediğini belirtmiş ve fonlama kanalını değiştirerek fonlama faizini 9.06'ya çekmişti. Geçen hafta klasik ihale açan ve basit faizin 10.96 olduğu ihalenin ardından TCMB'nin geç likidite penceresi üzerinden fonlama maliyetini artırarak sıkılaşmaya gidebileceği belirtiliyor. 2 yıllık gösterge tahvilin faizi ise 13.83 seviyesinde.

Küresel piyasalarda ise dünya genelinde açıklanacak enflasyon verileri, perakende satışlar ve PMI verileri izlenecek