Dolar güne rekorla başladı

Dün güne 9.74 liradan başlayan dolar, sabah saatlerinde önce 9.80'i aştı. Öğleden sonra ise ABD'de enflasyonun beklentileri aşmasıyla 9.87'yi aşarak yeni tarihi zirvesini gördü.
Ekim ayında ABD'de yıllık enflasyon yüzde 5.8'lik piyasa beklentisine karşın yüzde 6.2 olarak açıklandı. Bu, 1990 yılından bu yana kaydedilen en yüksek yıllık enflasyon oldu.
Bu verinin etkileri piyasalarda hissedilmeye devam ederken dolar yeni güne de 9.87 liradan başladı. Sabah saatlerinde 9.93 lirayı aşarak yeni tarihi zirvesini gördü.
Bu yükselişte Merkez Bankası'ndan yeni bir faiz indirimi beklenmesi de etkili oluyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) ekim ayı toplantısında politika faizini yüzde 18'den yüzde 16'ye düşürdü.
TÜİK ekim ayında yıllık enflasyonun yüzde 19.89 olduğunu açıkladı. Son indirim kararıyla beraber politika faiziyle enflasyon arasındaki makas daha da açılmış oldu.
100 BAZ PUAN İNDİRİM BEKLENTİSİ
Ancak Merkez'den kasım toplantısında da faiz indirimi bekleniyor. Son olarak JPMorgan ekim ayı enflasyon verisinin kendilerini kasım ayında TCMB'den 100 baz puan faiz indirimi beklentilerinden daha emin hale getirdiğini belirtti. Piyasa beklentisi de 100 baz puanlık indirim etrafında kümelendi.
Bu beklenti TL'deki değer kaybının hızlanmasına yol açtı.
21 Ekim'deki faiz indiriminden önce dolar 9.26 lira seviyesindeydi. Yani faiz kararının ardından dolar/TL 21 günde yüzde 7 yükseldi.
Bugün Merkez Bankası eylül ayı ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Buna göre eylülde 1.65 milyar dolar cari fazla verildi. Bu verinin ilk anda kurda önemli bir etkisi görülmedi.
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