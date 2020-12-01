İstanbul serbest piyasada dolar 7,8220 liradan, avro 9,3580 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,8200 liradan alınan dolar, 7,8220 liradan satılıyor. 9,3560 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,3580 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7950 lira, avronun satış fiyatı ise 9,3520 lira olmuştu.

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