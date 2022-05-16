Dolar kuru bugün ne kadar kaç TL? 16 Mayıs dolar kuru canlı sorgulama ekranı

Dolar kuru sabah saatlerinde 20 Aralık'tan ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. 16 Mayıs Pazartesi gününde gün içinde en yüksek 15,57 olan dolar kuru güne %0,51 artış ile başladı. Dolar kurunda hareketlilik devam ediyor. İşte, 16 Mayıs Pazartesi günü anlık verilerle güncel dolar kuru...

16 MAYIS 2022 DOLAR KURU

16 Mayıs Pazartesi günü saat 15.30.00 itibarıyla 1 dolar 15,58 liradan işlem görüyor.