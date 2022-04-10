10 Nisan Pazar günü dolar kuru piyasaların kapalı olması sebebiyle haftanın son işlem günü üzerinden değer görüyor. Dolar kuru güne %0,04 artış ile başladı. Hafta başından itibaren dolar kurunda hareketlilik sürüyor. İşte, 10 Nisan Pazar günü güncel dolar kuru...

10 NİSAN 2022 DOLAR KURU

10 Nisan Pazar günü 1 dolar 14,74 liradan işlem görüyor.