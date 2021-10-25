Dolar kuru kırılan tarihi rekorun ardından düşüşe geçti. Peki, dolar ne kadar? Merak edenler için dolar TL kurundaki son durumu haberimizde derledik. İşte 25 Ekim dolar TL kuru...

DOLAR NE KADAR, KAÇ TL?

Geçen hafta Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz indirimiyle 9.27'den 9.66 TL'ye kadar yükselen, Asya piyasalarındaki sığ işlemlerde 9.85 ile yeni tarihi zirvesini gören dolar büyükelçilerin açıklaması sonrası 9.57'ye geriledi. 19:00 civarında dolar 9:55'e kadar düştü.

Geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yüzde 18'den yüzde 16'ya indirmesiyle, politika faizi yüzde 16.98'lik çekirdek enflasyonun bile altında kaldı. Faiz indirim kararına kurun tepkisi çok sert oldu. Önce 9.50, ardından ise 9.66 liraya kadar yükseldi. Dolar geçen haftayı 9.60 lira civarında tamamladı.

BÜYÜKELÇİ GERİLİMİ

Haftasonu ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını isteyen 10 büyükelçinin istenmeyen kişi ilan edeceğini açıkladı.

Eskişehir Millet Bahçesi, İl Halk Kütüphanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gerekli talimatı ben de Dışişleri Bakanımıza verdim. Ne yapması gerektiğini söyledim. 'Bu 10 tane büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz' dedim. Bunlar Türkiye'yi tanıyacaklar. Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler" ifadelerini kullandı.

Henüz bu açıklama resmi bir karara dönüşmemiş olsa da siyasi gerilim ihtimali kur üzerinde yeni bir baskı yarattı.

Bu gelişmelerin ışığında gece saatlerinde düşük hacimli piyasada dolar, 9.85 lirayla yeni tarihi zirvesini gördü. Bugün öğleden sonra 9.66 liraya geriledi.

İş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çağrıda bulunan 10 ülkenin büyükelçiliğinden yeni açıklama sonrasında Dolar/TL 9.57'ye kadar indi.

Geri adım olarak yorumlanan yeni açıklamada, "Diplomatik ilişkiler hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder" ifadeleri kullanıldı.