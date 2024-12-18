Dolar 35 TL'yi aştı
Dolar/TL, dün yüzde 0,1 düşüşle 33,9870'ten kapanırken, bu sabah 35 lirayı aşarak zirve tazeledi
Gelişen piyasa kurlarında yaşanan baskı Türk lirasına da yansıdı. Dolar/TL, dün yüzde 0,1 düşüşle 33,9870'ten kapanırken, bu sabah 35 lirayı aşarak zirve yeniledi.
2024 yılında dolar/TL tarafında yükseliş yüzde 18'i aştı.
Öte yandan küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir öne çıkıyor.
Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşıldığı düşünülse de, makroekonomik verilerden alınan sinyaller enflasyonist baskıların sürebileceğine yönelik endişeleri besliyor.
Fed'in bugün politika faizini yüzde 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçları vermesi bekleniyor.