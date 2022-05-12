Dolarda son durum

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Dün ABD nisan ayı enflasyonunun yüzde 8.3 ile yüzde 8.1'lik piyasa beklentisinin üzerinde açıklanmasıyla piyasalarda büyük hareketlilik yaşandı. Küresel olarak borsalarda kayıplar kaydedilirken kripto para piyasasında büyük satış dalgası oluştu.

Ancak kur tarafında önemli bir hareket yaşanmadı. Dolar/TL dün söz konusu veri öncesi 15.31 civarındaydı. Verinin açıklanmasının ardından 15.33'e çıktı ancak daha sonra yeniden 15.23'e geriledi.

Dolar güne 15.31 liradan başladı. Sabah saatlerinde 15.35 lirayı gören kur öğlen saatlerinde 15.40 üzerini test etti

Bu arada doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi de 104.2 değerine yükselerek son 20 yılın zirvesine ulaştı.