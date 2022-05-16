Dolar haftaya nasıl başladı?

Geçen hafta ABD'de nisan ayı enflasyonunun yıllık yüzde 8.3 ile yüzde 8.1'lik beklentiyi aşmasıyla dolarda küresel olarak güçlenme yaşanmıştı.

Yükselen enflasyonun Fed'i daha sert sıkılaşma adımları atmaya zorlayacağına yönelik tahminlerin ağılık kazanmasıyla ABD tahvil getirilerinde yükseliş yaşandı. Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi ise geçen hafta 20 yılın zirvesini gördü. Bu gelişmelerle dolar 15.45 lirayı aşmıştı.

Dolar yeni haftaya ise 15.50 liradan başladı.