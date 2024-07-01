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        Haberler Ekonomi Döviz Dolar haftaya hareketli başladı - Döviz Haberleri

        Dolar haftaya hareketli başladı

        Serbest piyasada dolar ve Euro'nun haftaya nasıl başladığı belli oldu. Buna göre dolar 32,7620 liradan, Euro 35,2360 liradan haftaya başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 09:02 Güncelleme: 01.07.2024 - 09:03
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        Dolar haftaya hareketli başladı
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        İstanbul serbest piyasada dolar 32,7620 liradan, Euro 35,2360 liradan haftaya başladı.

        Serbest piyasada 32,7600 liradan alınan dolar, 32,7620 liradan satılıyor. 35,2340 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 35,2360 lira olarak belirlendi.

        Cuma günü doların satış fiyatı 32,8170 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 35,1220 lira olmuştu.

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