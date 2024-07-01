Dolar haftaya hareketli başladı
Serbest piyasada dolar ve Euro'nun haftaya nasıl başladığı belli oldu. Buna göre dolar 32,7620 liradan, Euro 35,2360 liradan haftaya başladı
Giriş: 01.07.2024 - 09:02 Güncelleme: 01.07.2024 - 09:03
İstanbul serbest piyasada dolar 32,7620 liradan, Euro 35,2360 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 32,7600 liradan alınan dolar, 32,7620 liradan satılıyor. 35,2340 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 35,2360 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 32,8170 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 35,1220 lira olmuştu.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ