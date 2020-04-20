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Dolar oldukça dalgalı bir seyir izlediği geçen haftayı 6.9294'ten kapatmıştı. Doların geçen hafta 6.77'den 6.92'nin üzerine tırmanmasında koronavirüs kaynaklı endişeler etkili oldu. Fed ne kadar dolar basarsa bassın, ABD'de ise koronavirüs ne kadar hızlı yayılırsa yayılsın dünyada dolar talebi gücünü korumaya devam ediyor.

Yatırımcılar riskli gördükleri gelişmekte olan ülke varlıklarından ise uzak kalmayı sürdürüyor. Ancak Avrupa'da özellikle İtalya ve İspanya'da yeni vaka sayısındaki düşüş ve ABD'de New York Valisi Andrew Cuomo'nun, eyalette vaka artış hızının pik yaptığını açıklaması moralleri bir nebze olsun düzeltmiş durumda.

GÖZLER KRİTİK SEVİYEDE

Küresel salgının artık gerileme aşamasına geçtiğini destekleyen haberler gelirse bu TL dahil tüm gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinin dolar karşısında güçlenmesine yol açabilir.

Koronavirüsün yanında bu hafta, yurtiçinde çarşamba günkü Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısından gelebilecek faiz kararına çevrilecek.

Aksi takdirde analistler 6.94'ün önemli bir direnç seviyesi olduğunu, kırılması durumunda 7.02'nin gündeme gelebileceğini belirti.