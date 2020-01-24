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Küresel piyasalarda Çin ile ABD arasında imzalanan 1. Aşama Ticaret Anlaşması ve ABD-İran arasında hafifleyen gerilimin etkisiyle olumlu rüzgarlar esiyordu. Ancak Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını bu olumlu havanın yerini tedirginliğin almasına yol açtı.

Yurtiçinde ise geçen hafta Merkez'in son faiz indiriminin ardından reel faiz oranlarının negatif alana düşmesiyle dolar hafta başı 5.93 liraya çıktı, dün bir ara 5.92'nin altına düşse de akşam yeniden 5.93'lere geldi.

Dolar yeni güne 5.9308 liradan başladı.