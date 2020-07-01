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Dolar son 2 haftadır 6.85 lira civarında seyrediyor. Geçen perşembe Merkez Bankası'nın faizi sabit tutmasının ardından çok kısa bir süreliğine 6.84'ün altını test eden dolar/TL bunun dışında 16 Haziran'dan bu yana 6.85 civarında istikrarlı bir seyir izliyor.

Dolar yeni güne de 6.8518 liradan. başladı.

Piyasaların yönünü koronavirüs salgını belirlemeye devam ediyor. Özellikle salgının dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'deki yayılma hızı önemli bir endişe kaynağı haline gelmiş durumda.