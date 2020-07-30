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Siber güvenlik kuruluşu Eset, bayram döneminde bilgisayar, tablet ve telefon kullanıcılarının siber dolandırıcıların hedefi olmaması için önerilerde bulundu. “Siber suçlular kendilerine uygun kurban bulma peşinde“ diyen Eset İstanbul Teknik Müdürü Gürcan Şen, özel bayram mesajları, imkansız teklifler ve online bağış yapılacak siteler konusunda uyanık olmaya çağırdı. Şen’in tavsiyeleri şöyle:

1-Sahte online bağış sitelerine karşı uyanık olun

Bayram döneminde hayır kurumlarına yönelik bağışlar ve vekalet yoluyla kurban kesimi çokça yapılıyor. Özellikle internet üzerinden parasal ödeme yapmayı planlıyorsanız, hedeflediğiniz hayır kurumuna ilişkin doğru bilgi edinin, bu dönemde ortaya çıkabilecek sahte bağlantıların kurbanı olmayın.

2- İmkansız tekliflere aldanmayın

Kullanıcıların ilgisini çeken ‘Bedava‘, ‘Kazandınız‘ gibi mesaj ve e-postalara karşı uyanık olun. Gerçek olamayacak kadar güzel görünen tekliflere itibar etmeyin.

3- Ortak Wi-Fi noktalarından, gerekmediği sürece parasal işlemler yapmayın

Güvenliği kuşkulu halka açık kablosuz internet noktalarından bankacılık işlemleri ya da online alışveriş yapmayın. Özel bilgileriniz başkaları tarafından görüntülenebilir.

4- Seyahate çıkmadan önemli verilerinizi mutlaka yedekleyin ve güvenli bir ortamda saklayın

Böylece bilgisayarınız, tabletiniz veya telefonunuz çalındığı ya da kaybolduğu zaman verilerinizi de kaybetmemiş olursunuz.

5- USB aygıtları ve diğer hafıza kartlarını virüslere karşı kontrol edin

Bayram ve tatil döneminde seyahatler artıyor. Dolayısıyla film ve fotoğrafların depolandığı, paylaşıldığı USB hafıza kartlarının kullanımı da artıyor. Bu tür taşınabilir bellekleri kullanmadan önce güncel bir virüs tarayıcı ile tarayın.

6- Sistem yamalarını ihmal etmeyin

İşletim sisteminde oluşan açıklar, siber suçlular tarafından önemli bir virüs bulaştırma aracı olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle yola, tatile çıkmadan bilgisayarınızdaki güncelleme uyarılarını dikkate alın ve sistem yamalarını yüklemeyi ihmal etmeyin.

7- Cihazlarınızda güvenlik yazılımı kullanın

Sanal dünyadaki 1 milyarı aşkın zararlı yazılım; özel, finansal veya işle ilgili verilerimize ulaşmaya çalışıyor. Bu nedenle bilgisayar, tablet ve telefonlarınızda mutlaka tanınmış, bilinen bir antivirüs veya internet güvenliği yazılımı kullanın. Sizi pek çok sıkıntıdan uzak tutacaktır.