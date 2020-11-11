ABD'de Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak kabul edilen Black Friday indirimleri, dünyanın pek çok ülkesinde karşılık buluyor. Kasım ayı girdiği andan itibaren herkes Kasım indirimleri için gün sayıyor. Peki tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de alışveriş fırsatlarıyla ve kampanyalarla öne çıkan 11.11 indirimleri nedir? İnternet alışverişlerinde dolandırıcılığın nasıl önüne geçilir? 11 Kasım indirimleri nerelerde geçerli?

11.11 İNDİRİMLERİ NEDİR?

E-ticaret platformu N11.com'un 'Yılın İndirim Şovu 11.11' kampanyası için geri sayım bitti. Kampanya kapsamında onlarca kategoride milyonlarca ürün indirimli fiyatlarla kullanıcılara sunuluyor. n11.com'un üyeleri, bu yıl da kampanya boyunca farklı tutarlarda toplayacağı, mobil uygulama üzerinden eğlenceli oyunlardan kazanacağı ya da satın alacağı kuponlarla 11 Kasım'da avantajlı bir alışveriş deneyimi yaşayacak. Her yıl 11.11 dönemine özel platformunda otomobil satışı yapan n11.com, 11.11'de büyük indirimlerde Volkswagen'ler satışa sunulacak.

Kazanılan tüm kupon ve indirim hakları, 11 Kasım 2020 saat 00.00'da aktif olup 11 Kasım 2020 saat 23.59'a kadar geçerli olacak.

11 KASIM İNDİRİMLERİ NERELERDE GEÇERLİ?

N11 gibi Trendyol da 11 kasım kampanyalarına katıldı. 9-10-11 Kasım indirimleri kampanyasıyla %80'e yakın indirimlerin yer alacağı kampanyasını başlattı. Cep telefonu, bilgisayar, kulaklık, hoparlör, küçük ev aletleri gibi elektronik ve teknoloji ürünlerinde; mobilya, dekorasyon gibi ürünlerde; kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde, giyim ürünlerinde, Saat başta olmak üzere pek çok aksesuar ürününde, süpermarket ve spor giyiminde de geçerli olacak indirimler alışveriş için bekliyor.

DOLANDIRICILIĞA DİKKAT!

Kredi kartı ve kimlik bilgilerini ele geçirmek için özel günleri fırsat bilen dolandırıcılara karşı tüketicileri uyaran siber güvenlik kuruluşu Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, bilgisayar ve akıllı telefonlar ile indirim günlerinde güvenli online alışveriş için şu 10 önemli ipucunu paylaştı:

1- Banka kartı ve kredi kartı yerine sanal kart tercih edin. Kredi kartları, banka kartlarına göre daha fazla koruma sağlıyor ama güvenlikte ikisinin de üstüne çıkan sanal kartları kullanarak ek koruma katmanı yaratabilirsiniz. Kredi kartı yerine geçen sanal kartlar, siber dolandırıcılığa karşı güvende olunmasına yardımcı oluyor.

2- İndirim gününe özel içeriklere hemen kanmayın, gelen maillerin adresini ve doğruluğunu kontrol edin. Kötü niyetli kişilerin göndereceği linklere tıkladığınız anda tüm kişisel bilgileriniz dolandırıcıların eline kolayca geçebilir. İyi niyetli gibi gözüken tebrik kartlarının arkasında da kötü planların olabileceğinden şüphe edin. Düşünmeden gireceğiniz linkler sizi virüs bulaştıran sitelerin avı haline getirebilir. Bir tanıdığınızdan gelse dahi kendisi ile iletişime geçip teyit edin.

3- Abartılı kampanya, indirim ve hediye tekliflere itibar etmeyin, güvensiz ağlar üzerinden sahte satın almalara yönlendirebilecek linklerden uzak durun. Eğer gördüğünüz bir kampanya gerçek olamayacak kadar cazipse, büyük bir olasılıkla gerçek değildir. Kampanyanın gerçek olduğunu düşünüyorsanız yeni bir tarayıcı açarak web sitesinin adresini doğrudan bu adres çubuğuna yazın. Her ne olursa olsun online alışverişiniz için mutlaka düşük bakiyeli bir sanal kart kullanın.

4- Verdiğiniz bilgilere dikkat edin. Alışveriş yaptığınız site siparişiniz için gerekli bilgiler dışında çok daha fazla soru soruyorsa, bu özel soruları cevaplamayın ve alışverişinizi sonlandırın. Bazı kötü amaçlı yazılımlar, çevrimiçi formlara satır ekleyerek siber suçluların özel bilgilerinizi çalmasına neden olabilir.

5- Ücretsiz ve halka açık Wi-Fi erişim noktalarından uzak durun. Siber dolandırıcılar tarafından kontrol edilen ücretsiz bir Wi-Fi ağına bağlandığınızda cihazınızdaki kritik bilgileri farkında olmadan dolandırıcılara kaptırabilirsiniz. Eğer evinizin internetine bağlı değilseniz ve online bir işlem yapmanız gerekiyorsa, mobil veri ağınızı kullanın. Eğer bir Wi-Fi ağına bağlanmak zorundaysanız, mobil güvenlik çözümü içeren bir VPN ile bağlantı kurduğuna emin olun.

6-Verilerinizi yedekleyin. Bilgisayarınızın virüs saldırısı sonucunda çökmesi gibi tehlike durumlarında veri kaybını önlemek için, bilgilerinizi düzenli bir şekilde yedeklemeyi unutmayın.

7- Mobil cihazınızın güvende olduğuna emin olun. Mobil cihazların güvenliğinin hiçbir zaman bilgisayarların güvenliği kadar önemsenmemesi diğer pek çok açıdan olduğu gibi online alışverişte de sorun yaratıyor. Alışverişinizi gerçekleştirmeden önce cihazınızın en güncel antivirüs yazılımına sahip olduğuna, telefonunuzu kilitleyecek bir PIN’inizin olduğuna, farklı hesaplarda birbirinden değişik, uzun ve rakam ile harf kombinasyonlarıyla oluşturulmuş güçlü şifreler kullandığınıza emin olun. Klasik şifreler dışında biyometrik doğrulama yöntemlerinden faydalanmak da güvenliği oldukça artırıyor.

8- Hesap özetlerini ve kredi kartı ekstrelerini kontrol edin. Online alışveriş yaptıktan sonra hesap özetinde yada kredi kartı ekstresinde şüpheli bir harcama görürseniz hemen bankanızla iletişime geçin.

9- Mağazaların web siteleri yerine uygulamalarını kullanın. Siteler yerine mağazanın uygulamasını kullanmak, uygulamaların ele geçirilme ihtimali daha düşük olduğundan satın alımları daha güvenli kılıyor. Eğer mutlaka site üzerinden alışveriş yapmak istiyorsanız, alışveriş yaptığınız sitenin SSL sertifikası kullandığından emin olun.

10- Bilinen ve kapsamlı bir güvenlik çözümü kullanın. Gelişmiş zararlı yazılımlara karşı zırhlı koruma sağlayan ve tek seferde, birden fazla platformda bulunan (Windows, MacOS, Android) cihazlarınızdaki kişisel verilerinizi koruyabilen güvenlik çözümlerini tercih edin.