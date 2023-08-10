MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te takım oyunu heyecanı yaşandı. Mavi ve kırmızı olarak ikiye ayrılan takımlar bu akşam ikinci kez karşı karşıya geldi. Jüri üyeleri yarışmacılardan, yaz sebzeleri ve unlardan oluşan yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda haftanın ikinci takım oyununun galibi mavi takım oldu.