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        Haberler Televizyon DOKUNULMAZLIĞIN SAHİBİ OLDU! MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 9 Ağustos 2023 MasterChef All Star haftanın eleme adayları açıklandı mı, kimler oldu?

        MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 9 Ağustos MasterChef All Star eleme adayları belli oldu mu?

        TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef All Star'da ikinci dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Günün konseptinde şefler yarışmacılardan, yaz sebzeleri ve unlardan oluşan yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan takım geceyi kayıpsız tamamlarken, kaybeden takım ise haftanın 3. ve 4. eleme adaylarını belirledi. İşte 9 Ağustos Çarşamba MasterChef All Star yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 00:21
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        • 1

          MasterChef'te ikinci dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Haftanın ikinci dokulmazlık oyununu kazanmak için tezgah başına geçen yarışmacılar, günü kayıpsız tamamlamak istiyor. Kaybeden takımın eleme adaylarını belirleyeceği yarışmada, bireysel dokulmazlığı kazanan yarışmacı 3. eleme adayını belirledi. Peki, "MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 9 Ağustos MasterChef All Star eleme adayları açıklandı mı?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef'te takım oyunu heyecanı yaşandı. Mavi ve kırmızı olarak ikiye ayrılan takımlar bu akşam ikinci kez karşı karşıya geldi. Jüri üyeleri yarışmacılardan, yaz sebzeleri ve unlardan oluşan yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda haftanın ikinci takım oyununun galibi mavi takım oldu.

        • 3

          MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI,

          Takım oyununu kaybeden kırmızılar kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Eray bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          3. eleme adayı Sefa olurken, Barbaros ise haftanın 4. eleme adayı oldu.

        • 4

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MAVİ TAKIM

          Sergen

          Tahsin

          Dilara

          Ayaz

          Tolga

          Azize

          Suna

          Alican

          Gamze

        • 5

          KIRMIZI TAKIM

          Barbaros

          Eray

          Tanya

          Sefa

          Esra

          Batuhan

          Çağatay

          Barış

          Eda

          Mert

        • 6

          MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

          MasterChef Türkiye All Star'da 6 Ağustos Pazar gecesi elenen yarışmacı Berker oldu.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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