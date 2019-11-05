05 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Avustralya'da yaşayan Raquel Williams isimli kadın, sahile vuran bir deniz canlısına dokunduktan sonra elinde uyuşma hissetti. Yaşadıklarının ardından konuyu Facebook hesabına taşıyan Williams, sosyal medya kullanıcılarından yardım istedi.
Williams, Field Naturalists of Tasmania sayfasında canlının fotoğrafını yayınladı ve, "Biri bana bunun ne olduğunu söyleyebilir mi? Annem ve ben onları plajda görmeye devam ettik ve dokunduğumda beni uyuşturdu. Yumuşakça gibi ama sert - ne tür bir deniz yaratığı?" diye sordu.
The Sun'ın haberine göre sayfa üyelerinden biri "Beyin gibi görünüyor. Birisi kaybetmiş olabilir" şeklinde komik bir cevap verdi. Raquel ardından, "Hayır beyin değil, birden fazla bulduk, bu bir tür deniz yaratığı" dedi.
Tazmanya Müze ve Sanat Galerisi'nde bulunan omurgasızlar hayvanat bahçesinin sorumlusu Dr. Simon Grove, soru işaretlerini ortadan kaldırdı ve beyine benzeyen ilginç deniz canlısının Ascidiacea sınıfından bir deniz canlısı olduğunu ve muhtemelen dünyada yaygın görülen ancak bölgede pek rastlanmayan Botryllus Schlosseri türünden olduğunu söyledi.
Ros Barnett adlı başka bir kullanıcı benzer bir olay yaşadığını ekleyerek "Birkaç yıl önce Bruny adasındaki bir plajda kıyıya vuran bir 'canlıya' dokundum. Şişen dudaklarım ve ciddi anlamda tahriş olan gözlerim yüzünden korkunç bir sıkıntıya girdim." dedi. Öte yandan Anne Pinkstone isimli bir başka Facebook kullanıcısı canlının zehirli olmadığını ancak hassas ciltli olanların cildini tahriş edebileceğini belirtti.
HIZLA YAYILIYOR
Balıkları tehdit eden istilacı türlerden olan Botryllus Schlosseri, avlanmadığı için hızla yayılabiliyor. Beyini andıran bu canlılar koloni oluşturmak için birbiriyle kaynaşıp kayaların üzerlerini sarıyor. Botryllus Schlosseri tıbbi araştırmalarda kullanılıyor. Altı yıl önce Stanford Üniversitesi araştırmacıları canlıyı nakil ilaçları oluşturmak için kullandıklarını bildirdi. Araştırmacılar yakın zamanda da insan kanının evrimine ışık tutan bir araştırma yaparak omurgasız deniz canlılarından Botryllus Schlosseri'nin kan hücrelerini inceleyip, memeli kan hücreleriyle benzerlikler taşıdığını keşfetti. Öte yandan geçtiğimiz sene Avustralya'nın kıyı şeridindeki varlığı nedeniyle, ülkenin en büyük somon balığı üreticisi, türün biyogüvenlik tehdidi oluşturduğuna dair uyarı yaptı.
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