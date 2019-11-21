Doküman ne demek, nasıl yazılır? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

DOKÜMAN TDK İMLA

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, doküman şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "döküman, dokuman" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "doküman"dır.

DOKÜMAN KELİME ANLAMI NEDİR?

TDK sözlüğüne göre; Türkçeye Fransızcadan geçen doküman; "Belge" demektir.