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Doktorun ölümüne neden olan sürücü: Kediye çarpmamak için direksiyonu kırdım
İstanbul Ataşehir'de doktor Buğra Kaan Yücebaş ölümüne neden olan 17 yaşındaki sürücü Adem U.'nun ifadesi ortaya çıktı. Zanlı ifadesinde, "Seyir halindeyken önüme birden kedi fırladı. Kediye çarpmamak amacıyla direksiyonu kırdım. O esnada araç kaymaya başladı. Frene bastım ancak araç durmadı" dedi
Doktoru öldüren 17 yaşındaki sürücünün ifadesi ortaya çıktı!
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DHA
Ataşehir'de doktor Buğra Kaan Yücebaş ölümüne neden olan 17 yaşındaki sürücü Adem U. 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.
DHA'nın haberine göre Adem U. hakimlikteki ifadesinde "Patronun oğlu olan B.Y. isimli şahıs bana boş kasaları hale götürmemi söyledi. Benim 17 yaşında olduğumu, ehliyetimin olmadığı biliyordu. Seyir halindeyken önüme birden kedi fırladı. Kediye çarpmamak amacıyla direksiyonu kırdım. O esnada araç kaymaya başladı. Frene bastım ancak araç durmadı. Daha sonra yüzümü kapattım ve malum olay gerçekleşti" dedi.
EHLİYETSİZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Ataşehir Kayışdağı Caddesi'nde dün sabah saat 05.00'te Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, acil servisinde görev yapan 26 yaşındaki doktor Buğra Kaan Yücebaş'a babasına ait dükkanın önünde otururken 34 FTG 740 plakalı kamyonet çarptı.
Yücebaş, kamyonetin duvara sıkıştırması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya karışan kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kazadan sonra kaçan ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen 17 yaşındaki sürücü Adem U. yakalandı.
Anadolu Adalet Sarayına getirilen şüpheli Adem U. tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi. Adem U. "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adem U. hakimlikte verdiği ifadede, "Ben Ferhatpaşa´da tarım ürünleri dükkanında çalışıyorum. Patronun oğlu olan B.Y. isimli şahıs bana boş kasaları hale götürmemi söyledi. Benim 17 yaşında olduğumu, ehliyetimin olmadığı biliyordu. Ben de bahsedilen kamyonete bindim. Bir müddet sonra hafif yağmur yağmaya başladı. Seyir halindeyken önüme birden kedi fırladı. Kediye çarpmamak amacıyla direksiyonu kırdım. O esnada araç kaymaya başladı. Frene bastım ancak araç durmadı. Daha sonra yüzümü kapattım ve malum olay gerçekleşti. O anki korkuyla olay yerinden kaçtım. Durumu aileme anlattım ve emniyete giderek teslim oldum. Yaptığım eylem nedeniyle pişmanım" ifadelerini kullandı.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Son dakika haberi: Doktor Buğra Kaan Yücebaş'ı öldüren 17 yaşındaki sürücünün ifadesi ortaya çıktı!/doktoru-olduren-17-yasindaki-surucunun-ifadesi-ortaya-cikti-3529252
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