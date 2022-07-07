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Doktor Ekrem Karakaya kimdir? Ekrem Karakaya neden öldürüldü, nasıl öldü, kaç yaşındaydı ve nereli?

Doktor Ekrem Karakaya kimdir, kaç yaşındaydı ve nereli? Ekrem Karakaya hakkında bilgiler

Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı olarak görev yapan Ekrem Karakaya bir hasta yakını tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayın ardından saldırgan intihar ederken, Doktor Ekrem Karakaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İşte, Ekrem Karakaya hakkında bilgiler...

07.07.2022 - 10:54 | Güncelleme: ABONE OL

  • Doktor Ekrem Karakaya, Konya Şehir Hastanesi'nde  bir hastası ile arasında çıkan tartışma sırasında silahlı saldırıya uğradı. Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası "Ekrem Karakaya kimdir, kaç yaşındaydı, nereli, neden öldürüldü ve nasıl öldü?" soruları vatandaşların gündeminde yer aldı. 

  • DOKTOR EKREM KARAKAYA KİMDİR?

    Kardiyoloji Doktoru Ekrem Karakaya, kariyerine Sağlık Bakanlığı Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde başlamıştır. Daha sonra sırasıyla;

    Özel Melikgazi Hastanesi (2011 - 2011)

    Özel Avrupa Hastanesi (2011 - 2011)

    Özel Dünyam Hastanesi (2011 - 2013)

    Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim Ve Araştırma Hastanesi (2013 - 2020)

    Konya Şehir Hastanesi (2020-...) bünyesinde görev yapmıştır.

    *Fotoğrad DHA'dan alınmıştır.

  • KARDİYOLOJİ UZMANI EKREM KARAKAYA NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

    Ekrem Karakaya, 6 Temmuz 2022 tarihinde görev yaptığı Konya Şehir Hastanesinde bir poliklinikte tedavi gören hasta Hacı Mehmet Akçay ile Doktor Ekrem Karakaya arasında çıkan tartışmada silahla vurularak ağır yaralandı. 

  • 'ANNESİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTMUŞ'

    DHA Muhabiri Hasan Dönmez'in aktardığı bilgilere göre, Yunak İlçe Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay'ın 1 ay önce Dr. Ekrem Karakaya'ya annesinin anjiyo tedavisini yaptırdığı, tedaviden bir süre sonra annesinin hayatını kaybettiğini ve annesinin ölümünden Dr. Ekrem Karakaya'yı sorumlu tuttuğu ve bu nedenle Dr. Karakaya'ya saldırıda bulunduğu iddia edildi.

    Müşahede altına alınan Doktor Ekrem Karakaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    *Fotoğraf DHA'dan alınmıştır.

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