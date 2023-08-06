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Muğla Menteşe'de oturan E.Ç. (17), 4 Ağustos'ta, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Ufuk S.'nin kendisini muayene ettiği sırada cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polise şikayetçi oldu.

GENÇ KIZ OLAYI ANLATTI

DHA'da yer alan habere göre E.S., ifadesinde, olayın 5 Temmuz'da yaşandığını, korktuğu için bir süre şikayetçi olmadığını belirterek, "Halsizlik ve nefes darlığı şikayetiyle Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar Bölümü'ne gittim.

"İÇ ÇAMAŞIRIMI ÇIKARMAMI İSTEDİ"

Muayene odasında doktor, eldivensiz şekilde göğsüme dokundu. İç çamaşırımı çıkarmamı istedi. Tepkisiz kalıp, çıkarmayınca kendisi çıkardı. Rahatsız edici sorular sordu. 'Muayene edeceğim' diyerek cinsel bölgeme eldivensiz şekilde dokundu" dedi.

DOKTOR, CİNSEL İSTİSMARDAN TUTUKLANDI

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınan Dr. Ufuk S. dün 'cinsel istismar' iddiasıyla tutuklandı.