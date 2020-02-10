10 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'nin en büyük şirketlerinden olan Yıldız Holding ve Doğuş Grubu, 2018-2019 arasında bankalarla tamamladıkları borç yapılandırma anlaşmalarını, düşen faizlerle revize etmek için bankalarla tekrar görüşmeler yürütüyor.
Konuyla ilgili her iki şirket Reuters'ın sorusu üzerine yaptığı açıklamada bankalarla görüşme halinde olduklarını belirterek, bankaların da bu konuya olumlu baktıklarını söyledi.
Yıldız Holding ile bankalar arasında 2018 yılında 5.5 milyar dolarlık refinansman anlaşması imzalanmıştı. Yıldız Holding'in ardından Doğuş Grubu da bankalarla 2.3 milyar euro tutarında yapılandırma görüşmeleri yürüterek anlaşma imzalamıştı.
Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüsnü Akhan, grubun 12 banka ile geçen sene tamamladığı 2.3 milyar euro tutarındaki kredi yapılandırmasında, faizin mevcut piyasa koşullarına uygun güncellenmesi için yeniden bankalarla görüştüklerini söyledi.
"TALEBİMİZİ İLETTİK"
Akhan, "Bankalara talebimizi ilettik, yazılı sözlü görüştük bankaların bu konudaki yaklaşımı oldukça olumlu, sanıyorum çok kısa zamanda görüşmelerimizi sonuçlandıracağız" dedi.
Borç yapılandırması kapsamında yapılan ve yapılacak olan varlık satışları ile ilgili soruya da Akhan, "2018'den bugüne kadar 1.1 milyar euro civarında varlık satışı gerçekleştirdik. Tahmin ediyorum bu sene de bu rakama paralel bir ivmeyi yakalayacağız. Bu satışların hepsi banka borçlarına gidecek. Ağırlıklı yurtdışı varlıklarımız olmak üzere satış görüşmelerini sürdürüyoruz" açıklamasını yaptı.
Türkiye ekonomisinde şirketlerin nakit akışında yaşanan sorunlar nedeniyle borç yapılandırma görüşmelerinin yoğun olarak gündeme geldiği 2018 başında yüzde 18-20 aralığında olan kurumsal kredi faiz oranları aynı sene Ağustos ayında yaşanan ve TL'nin dolar karşısında sert değer kaybetmesiyle sonuçlanan kur krizinin ardından yüzde 40'lara kadar yaklaşmıştı.
Faiz oranları aradan geçen süre içinde ekonomi yönetiminin yabancı yatırımcıların Türk varlıklarından çıkmasına da yol açan tedbirleri ve TCMB'nin peşpeşe faiz indirimlerinin ardından şu anda yüzde 10-11'ler seviyesine geriledi.
Yıldız Holding de Nisan 2018'de bankalarla Yapı Kredi liderliğinde yaptıkları sendikasyon anlaşması kapsamında, ülkedeki şartların değişmesinden dolayı bankalarla faiz indirimini konuştuklarını, bankaların olumlu yaklaştıklarını söyledi.
Reuters'a yaptığı açıklamada Yıldız Holding, "Nisan 2018'de bankalarla Yapı Kredi liderliğinde yaptığımız sendikasyon anlaşması kapsamında, ülkemizdeki şartların değişmesinden dolayı bankalarla faiz indirimini konuşuyoruz ve bankalardan olumlu yaklaşım görüyoruz" açıklamasını yaptı.
Yıldız Holding açıklamasında varlık satışlarında da herhangi bir sorun olmadığı belirtilerek, "Kamuoyuyla paylaşılmış çok başarılı satışlarımız oldu. Yeni satışlar için alıcıların ilgisi var ve görüşmelerimizde süreç ilerliyor. Yabancı sermayeyi, yani yurtdışı direkt yatırımı (FDI) Türkiye'ye gelmeye teşvik ediyoruz" ifadeleri yer aldı.
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