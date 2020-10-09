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CVC Capital Partners, VII. CVC Fonu’nun Türkiye'de Ocak ayında gerçekleşen D-Marin satın alımına dahil olmayan üç Doğuş Grubu marinasını daha satın aldı. Şirket, aldığı üç yeni marinayla Türkiye, Yunanistan, Hırvatistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Karadağ’daki marina portföyünü 14’e yükseltti.

MARİNADAN ÇIKIYOR

CVC Capital Partners Yönetici Ortağı István Szőke konuyla ilgili şunları söyledi: “Organik büyümeye ağırlık vererek ve sonraki satın almaları hedefleyerek, lider ve küresel bir premium marina operasyonları platformu oluşturmaya odaklandık. Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerdeki tekne satışlarında ve seyirlerde yaşanan artış, işimizin ne kadar dirençli olduğunu kanıtladı.”

D-Marin başkanı ve geçici CEO’su Steven Rudnitsky, müşterilerini ve personelini korumak için şirketin üst düzey COVID güvenlik protokolleri uyguladığını belirterek “Pandemiye rağmen tekne gezintilerinin güvenli bir eğlence aktivitesi olabileceğini keşfeden müşterilerimiz, ziyaret ettikleri destinasyonlarımızdan keyif alıyorlar” dedi.

Satın alınan Türk marinaları 576 teknelik bağlama kapasitesi ve 600 teknelik karapark alanıyla Didim, 380 teknelik bağlama kapasitesi ve 150 teknelik karapark alanıyla Göcek ile 550 teknelik bağlama kapasitesi ve 150 teknelik karapark alanıyla Turgutreis oldu.