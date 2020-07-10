Naime Sert nsert@haberturk.com

Doğuş Grubu varlık satışlarına devam ediyor. Marina sektörüne Doğuş Grubu'nun Hırvatistan, Yunanistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan marinalarını satın alarak adım atan CVC Capital şirketin Turgutreis, Didim ve Göcek'te bulunan marinalarını da alıyor.

PANDEMİ PLAN DEĞİŞTİRTTİ

Lüksemburg merkezli yatırım fonu şirketi CVC Capital, 16 Ocak 2020'de yaptığı açıklamada, D-Marin'in Yunanistan, Hırvatistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki işletmelerini Doğuş Grubu'ndan satın aldığını, Turgutreis, Didim ve Göcek'teki marinaların ise şirket bünyesinde kalacağını ve işletmesinin D-Marin tarafından yürütülmeye devam edeceğini duyurmuştu. Ancak pandemi planları değiştirdi.

Bugün Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Anadolu Göcek Marina Turizm Yatırımları AŞ, Doğuş Didim Marina İşletmeciliği Turizm ve Ticaret AŞ ve Doğuş Turgutreis Marina İşletmeciliği Turizm ve Ticaret AŞ'nin kontrolünün CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. tarafından belirli CVC fonları aracılığıyla tek başına devralınması işlemi için başvuruldu.

28 Nisan'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirime göre Doğuş Grubu'nun Anadolu Göcek Marina Turizm Yatırımları A.Ş.'de yüzde 9.98, Doğuş Didim Marina İşletmeleri ve Ticaret A. Ş.'de yüzde 79.88, Doğuş Turgutreis Marina İşletmeciliği Turizm ve Ticaret A. Ş.'de ise yüzde 93.72 payı bulunuyor.

MARİNA İŞLETMECİLİĞİNE 2003 YILINDA ADIM ATTI

2019 yılı faaliyet raporuna göre marina işletmeciliğine 2003 yılında D-Marin Turgutreis ile adım atan Doğuş Grubu, 2009 yılında D-Marin Didim’i, 2010 yılında da D-Marin Göcek'i zincire eklemişti. D- Marin 2009 yılında yurtdışına açılmış Hırvatistan Sibenik'teki Mandalina Marina'nın işletmeciliğini üstlenmişti. Nisan 2012'de, Hırvatistan'ın en büyük marinası olan D-Marin Dalmacija ve şehir marinası konseptindeki D-Marin Borik de D-Marin'e katıldı. D-Marin; Aralık 2012'de Yunanistan’da bulunan Gouvia, Lafkas ve Zea marinalarını bünyesine kattı. Ocak 2018’de Karadağ’daki Portnovi Marina’sının işletmeciliğini üstlendi. 2019 yılında Meraas ve Dubai Holding ve D-Marin ortaklığında D-Marin Dubai LLC, kuruldu. Al Seef, Business Bay, Jaddaf Waterfront ve Dubai Harbour marinalarına yönetim hizmeti vermeye başladı.

DOĞRUDAN PAYI KALMADI

CVC Capital Partners, Doğuş Grubu'nun Hırvatistan, Yunanistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan marinalarının ardından Turgutreis, Didim ve Göcek'te bulunan marinalarını da aldı. Yunanistan'daki marinalardaki payları ise Lamda Development SA'ya devredildi. Böylece Doğuş Grubu'nun doğrudan payı bulunan marina kalmadı.

Grup Aralık 2018'de 12 banka ile bankalarla 2.3 milyar Euro tutarında yapılandırma görüşmeleri yürüterek anlaşma imzalamıştı. Doğuş Holding Başkanı Ferit Şahenk Ağustos 2019'da grubun bu yıl içinde 700-800 milyon Euro civarında bir varlık satışı planlandığını ifade etmişti. 2.3 milyar Euro tutarındaki borcu 2019 sonu itibarıyla 2 milyar Euro’nun, 2020 sene sonu ise 1.5 milyar Euro’nun altına indirmeyi hedeflediklerini belirten Şahenk ''Borcumuzu indirebilmek için çok detaylı ve titiz bir planlama ile yaklaşık 700-800 milyon Euro civarında satış yapmayı planlıyoruz. Satılacak varlıkları Doğuş’un ana sektörlerindeki gücünden taviz vermeden ve ana stratejilere odaklanarak belirliyoruz” demişti.

CVC 79.6 MİLYAR DOLARLIK FON YÖNETİYOR

İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre 1981 yılında kurulan CVC 79.6 milyar dolarlık fon yönetiyor. Şirketin 15'i Avrupa'da olmak üzere 23 yerel ofisi bulunuyor.