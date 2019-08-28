Galataport İstanbul projesi 2020’de açılmaya hazırlanıyor. İhale bedeli ile birlikte 1.7 milyar lira yatırım yapılan proje ile Karaköy sahil şeridi belki de 200 yıl sonra ilk kez halkın erişimine imkan veriyor. Doğuş Grubu önderliğinde Bilgili Grubu’nun ortaklığında gerçekleşen projenin açılış tarihi netleşti. Kruvaziyer turizminin dünyaca önemli noktalarından biri olan Salı Pazarı Limanı bugünkü adıyla Galataport ilk yolcularını 5 Nisan’da karşılayacak. 1.2 kilometrelik sahil şeridi tarihi, turistik tüm üniteleriyle Mayıs ayında yerli yabancı tüm ziyaretçilere açılacak. Açılış tarihi ise 30 Mayıs 2020’deki Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi Finali maçı öncesine yetiştirilmeye çalışılacak.

Galataport İstanbul, 7 milyonu yabancı olmak üzere yılda toplam 25 milyon ziyaretçiyi ağırlayacak. Bu ziyaretçilerin Türkiye’nin turizm gelirine tahmini katkısının ise 1 milyar dolar civarında olacağı hesaplanıyor.

Doguş Holding Başkanı Ferit Şahenk ile önceki akşam Galataport’ta gelinen son noktayı görüşmek üzere bir araya geldik. Ferit Bey projenin tamamlanma aşamasına gelmesinden hayli mutlu ve bir o kadar da heyecanlı. Zira İstanbul, bir tarihi yeniden canlandırmanın eşiğinde.

Ancak grup olarak da hayli zor günleri geride bırakmış olmanın huzuru da Ferit Bey’in açıklamalarına yansımış durumda.

BORÇ 1.5 MİLYAR EURO’NUN ALTINA İNECEK

Dile kolay Türk ekonomisinin hareketli günler geçirdiği bir dönemde milyarlarca dolarlık yatırımları üstlenen grup hem finansal hem de yapısal olarak yeniden bir yapılanmanın içine girdi. Garanti Bankası’nın İspanyol ortak BBVA’ya satışı sonrasında finans sektöründen adım adım çekilen grup odaklandığı yatırım alanlarında da bir sadeleşmeye gitti. Bugün holding, 20 bine yakın çalışanı ile otomotivden turizme, inşaattan yeme-içme alanı olmak üzere 7 ayrı sektörde faaliyet gösteriyor ve 40 milyar liralık aktif varlığa sahip.

Uzun bir aradan sonra bir araya geldiğimiz Doğuş Holding’in Başkanı aynı zamanda da CEO’luk görevini de yakın zamanda üstlenen Ferit Şahenk, hem Galataport hem de grubun gelecek projeksiyonlarına yönelik tüm sorularımızı yanıtladı.

Şahenk, grubun bu yıl içinde 700-800 milyon Euro civarında bir varlık satışı planlandığını ifade ederken şöyle konuştu: “Bu sene yaptığımız anlaşmada borç tutarı 2.3 milyar Euro tutarında idi. İşlerimize yeniden baktığımız şu dönemde bu borcu sene sonu itibarıyla 2 milyar Euro’nun, önümüzdeki sene sonu ise 1.5 milyar Euro’nun altına indirmeyi hedefliyoruz. Borcumuzu indirebilmek için çok detaylı ve titiz bir planlama ile yaklaşık 700-800 milyon Euro civarında satış yapmayı planlıyoruz. Satılacak varlıkları Doğuş’un ana sektörlerindeki gücünden taviz vermeden ve ana stratejilere odaklanarak belirliyoruz. Bunun bir kısmı da Doğuş’un ağırlama diyebileceğimiz hospitality işlerinin halka arzından olabilir. Bu sene EBITDA (Faiz vergi amortisman öncesi kar) ve nakit akışlarımızda önemli iyileşmeler gözlemledik. Bir yandan da çok kısa süre içinde grupta yıllık 75 milyon Euro’luk tasarruf sağladık.”

"ÇALIŞANLARDA 20 YAŞ GENÇLEŞME YAŞADIK"

Gruptaki yeniden yapılanmaya da işaret eden Şahenk şu açıklamayı yaptı: “Grubumuzda tüm bu finansal yapılanmanın yanı sıra önemli bir kültürel ve organizasyonel değişim de gerçekleştirdik. Hiçbir şekilde ana sektör ve stratejilerimizden kopmadan önemli bir transformasyon yaşadık. Grup yönetiminde çalışan arkadaşlarımızda ortalama 20 yaş gençleşme yaşadık, bende ikinci, üçüncü kademedeki arkadaşlarımla çok daha fazla çalışma fırsatı yakaladım. Yeni kültürün ve organizasyonun birebir içerisinde olma kararlılığım var.”

YATIRIMIN SADECE % 14’Ü YURTDIŞINDA

Ferit Şahenk son dönemde iş hayatında aldığı kararlara yönelik kimi çevrelerden gelen eleştirilerin ise çarpık değerlendirmelerle dolu olduğunu ima ederek grubun özellikle yurtdışı yatırımları ile ortalığa atılan söylentilerin asla gerçeği yansıtmadığını belirtti. Şahenk bu konuda şu açıklamayı yaptı: “Grubun yeniden yapılandırma sürecinde ailemin önemini bir kez daha içimde derinden hissettim. Annem ve kardeşim büyük destek verdi. Annemin ‘her şeyin altına imza atarım’ sözü çok önemliydi benim için. Biz Anadolu topraklarının çocuğuyuz. Burada doğup bu topraklara yatırım yaptık. Anadolu'yu gezdiğimde görüyorum ben sonuçta bu topraklarda “Ferit’im” Türkiye dışında değil. Yurtdışında elbette yatırımlarımız oldu ama düşünün son 10 yılda 9 milyar dolar yatırım yapmışız. Bunun sadece yüzde 14'ü yurtdışında. Yani geri kalanı Türkiye’ye yatırmışız. Neler söylendi oysa en çok da bunlar beni üzdü.”

ŞAHENK, NASIL 12 KİLO BİRDEN VERDİ?

Ferit Şahenk, bir gazeteci arkadaşımızın “Geçen yıl sizi Fenerbahçe’nin bir basketbol maçında görmüştüm. Hayli yapılı görünüyordunuz. Şimdi bakıyorum orada da bir yeniden yapılanma yapmış gibi görünüyorsunuz” sorusu üzerine de şöyle esprili bir yanıt verdi: “Tabii her şey psikolojiyle bağlantılı. Evet o dönemden buyana 12 kilo verdim. Şimdi çok daha iyiyim. Dediğiniz gibi orada da yeniden yapılandık.”

16 YILDA LİMAN YATIRIMI GERİ ÖDER

"Galataport yatırımı kaç yılda kendini amorte eder?" sorusu üzerine ise Ferit Şahenk, Doğuş Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Hüsnü Akan’a dönüp “Ne hesapladık? Beklenti nedir?” dedi. Akan’ın verdiği yanıt: “Yaklaşık 16 yıl. Kalan 8 yılı yatırımcılarına öder. 6 yıl da yatırım maliyeti çıkar denebilir. Zaten toplamı 30 yıl”

Doğuş Grubu’nun projedeki ortağı Bilgili Grubu Başkanı Serdar Bilgili ise 12 yıl gibi bir vadede geri dönüş imkanı olacağını beklediğini ifade etti. Bilgili küresel ekonomik konjonktürün gelecek yıllar içinde daha hızlı toparlanma ivmesine girmesini beklediğini belirtirken Türkiye’nin de bu süreçten pozitif etkilenmesini umduğunu ifade etti. Bilgili, Galataport’un dünya ölçeğinde mukayeseli karşılaştırılma yapılamayacak özellikler taşıması nedeniyle de buradaki değerin daha hızlı ortaya çıkmasını tahmin ettiğini belirtti.

"TÜV SERTİFAKALI MİDYE YİYECEKSİNİZ"

Otomobil muayenesi işindeki ortakları Alman TÜV ile yeme içme sektöründe kalite ve diğer kriterlere yönelik sertifikasyon üzerine çalıştıklarını belirten Ferit Şahenk, “Aileler Galataport’ta gönül rahatlığı ile yemek yiyecek. Burada hayata geçecek sokak yemekleri konsepti özellikle çok büyük farklılıklar getirecek. TÜV onaylı gerçek lezzetinde ve hijyende sokak lezzetlerini tadacaksınız. Midye, kokoreç hepsi sertifikalı garantili olacak. Ayrıca buradaki mağazalar da farklı konseptlerde özelliklerle açılacak. Deneyim merkezli mağazalarımız olacak. Örneğin bir Under Amor mağazasında müşterilere deneyim alanları açılacak.

Yaklaşık 250 adet perakende yeme içme noktası olacak. Sokak konseptimize çok güveniyorum. Toplamı yaklaşık 52 bin metrekare, kiralanabilir ofis alanı ise yaklaşık 43 bin metrekareden oluşuyor. Dünyada sadece 10 seçkin lokasyonda yer alan Hong Kong menşeli Peninsula Grubu, adıyla örtüşen bir şekilde İstanbul’da tarihi yarımadanın tam karşısında yeni otelini açacak. Bunu çok önemsiyorum. Sahibi Michael Kadoorie, Türkiye’yi çok seviyor ve o da söylüyor 10 seçkin lokasyonun en iyisi belki de Karaköy olacak. Oteller alışveriş ve yeme içmenin yanısıra kültürel açıdan da bölge imar edilmiş olacak aslında. Tophane Meydanı yeniden önemli bir meydan kimliği kazanacak. 2 müzemiz olacak bölgede. İstanbul Modern gibi …Oraları ile ilgili de sürprizlerimiz var. Özellikle mimari açıdan.”

OFER, 15 YIL SONRA KARAKÖY’E GELİYOR

Galataport’un 2005’te iptal edilen ilk ihalesi döneminde Türkiye gündemine oturan Ofer Grubu malum dünyanın en büyük kruvaziyer turizmi faaliyetini sürdüren şirketlerine sahip.

Grup emlak geliştirmeden, teknolojiye enerjiden sanat faaliyetlerine kadar pek çok alanda var. Hatta son olarak da sporda da adını Atletico Madrid yatırımı ile dünyaya duyurmuştu.

Zira o dönem ortağı Global Holding ile Galataport’a ilgisi de bu sektördeki büyüklüğünden kaynaklanıyordu. O tarihte liman ihalesi 49 yıl geri ödemeli 3.5 milyar lira ihale edilmiş sonrasında ihale iptal edilmişti. Sonraki ihale ise 2013 yılında 702 milyon dolarla Doğuş Grubu’nda kalmış bu ihale bedeli Özelleştirme İdaresi’ne peşin ödenmişti. İki ihale arasındaki maddi fark da buydu. Yani borcun toplam geri ödemesindeki büyük vade farkı...

Ofer Ailesi’ne ait olan Royal Caribbean ve Carnival şirketlerinin Türkiye’nin önde gelen limanlarından biri hüviyetine yeniden kavuşacak olan Galataport’a ilgisini sorduğumuzda Ferit Şahenk “Ofer Grubu bu alanda çok büyük. Elbette ilgililer ve bu limana turist getirecekler. Temasları olduğunu biliyorum” dedi. Ofer böylece 15 yıl sonra Karaköy’de Galataport’a gemilerini yanaştırmış olacak.

"VW İLE TÜRKİYE, BÖLGEDE SÖZ SAHİBİ OLUR"

Gece sonunda konu elbette Doğuş Grubu’nun otomotivde Türkiye temsilciliğini üstlendiği Alman otomobil devi Volkswagen’in Türkiye yatırımına da geldi. Şahenk sektörün zor bir zamandan geçtiği fiyatlama problemleri yaşanan bir dönemeçten geçildiğini ancak bu yatırımı en çok kendisinin istediğini belirtirken şöyle konuştu: “Volkswagen’in Türkiye’ye gelmesi çok önemli. Umarım gelirler. Türkiye’de otomobil ekosistemi değişir. Gelecekteki teknoloji elektrikli otomobiller dahil bir çok konuda Türkiye bölgede çok önemli söz sahibi olur.”