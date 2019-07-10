10 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Doğuş Grubu'nda yeniden yapılan çerçevesinde yapılanmaya gidildi. Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit F. Şahenk, yapılanmaya ilişkin yapılan atamaları yazılı bir açıklama ile kamuoyuyla paylaştı.
Şahenk değişimleri şöyle duyurdu:
CEO GÖREVİNİ EXECUTİVE CHAIRMAN ÜSTLENDİ
''Grubumuzun yönetiminde bundan böyle Doğuş Grubu Executive Chairman ve CEO rolünü üstlenerek çalışmalarıma devam edeceğimi sizinle mutluluk ve heyecanla paylaşmak isterim. Bu çerçevede değerli çalışma arkadaşım Sayın Hüsnü Akhan Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevine devam edecek.
HÜSNÜ AKHAN GALATAPORT SORUMLUSU OLDU
Son 13 yıldır çalışmalarını başarıyla sürdüren Sayın Akhan’a bugüne kadarki katkıları için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Hüsnü Bey, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak İnşaat ve Galataport işlerimizden doğrudan sorumlu olacak. Ayrıca refinansman konusunda da bizlere destek olmaya devam edecek.
Doğuş Holding, katma değer ve fayda yaratmak üzere grup şirketlerimizin önünü açan, destekleyen, güçlendiren bir yapıda çalışmalarını sürdürecek. Bu çerçevede yapılan bazı diğer değişiklikler ise;
AKIN TAVUZ COO GÖREVİNİ ÜSTLENDİ
Grubumuzun bugünü ve geleceği açısından çok önemli gördüğüm Teknoloji, İnsan Kaynakları ve Yatırımlar fonksiyonlarını doğrudan CEO’ya bağlı olarak yöneteceğiz.
Grubumuza uzun senelerdir çok değerli katkılarda bulunan Sayın Akın Tavuz bundan böyle Doğuş Grubu Chief Operating Officer (COO) rolünü üstlenecek. Ayrıca Teknoloji, İnsan Kaynakları ve Yatırımlar alanlarında Akın ile birlikte çalışacağız.
DAMLA ÇELİKÇİ BAŞKAN DANIŞMANI OLDU
Finansman ve refinansman konularında ise Sayın Damla Çelikçi, Başkan Danışmanı olarak çalışacak. Yaklaşık 8 yıldır Finans bölümümüzde görev yapan Sayın Barış Alpay ise bundan böyle Finans Direktörü rolünü alıyor.
İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜM BAŞKANI BUSE ÖZEN
Grubumuza uzun yıllardır İnsan Kaynakları alanında destek veren değerli çalışma arkadaşım Sayın Ebru Mete görevini devrediyor. Kendisine bugüne kadarki değerli çalışmaları için çok teşekkür ediyoruz. Sayın Buse Özen Doğuş İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı olarak aramıza katılıyor.
Türkiye'de her zaman değişimin öncüleri arasında yer alan Doğuş Grubu olarak, ileriye dönük stratejik, finansal ve organizasyonel yeniden yapılanma sürecimize bu şekilde devam etmiş; Grubumuza ve memleketimize fayda sağlayacak daha da güçlü bir yapıya kavuşmuş oluyoruz.''
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