Doğum günü sözcüğü nasıl yazılır? Doğum günü birleşik mi, ayrı mı yazılır? Birçok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

HANGİ YAZILIŞ DOĞRU: DOĞUM GÜNÜ MÜ? DOĞUMGÜNÜ MÜ?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, doğum günü şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Birçok örnekte görülen "doğumgünü" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "doğum günü"dür.