"ERKEN MÜDAHALE İLE TOPARLADIM"

Manço, ardından, "Bir düğünde karanlıkta gelen yemeği gözüm seçemeyince emin olmak için garsona 'Püre mi patlıcan mı?' diye sordum. 'Püre' dedi... Sadece bir çatal ucu aldım ve patlıcan olduğunu anladım. Kısa sürede belirtilerden etkilendiğimi anlayıp, soluğu hastanede aldım. Erken müdahale ile toparladım. Garson muhtemelen genç oluşu sebebiyle heyecanlandı ne dediğini bilmiyordu ya da patlıcan püresi diye algıladı. Şu an için iyiyim..." açıklamasında bulundu.

Takipçilerinden Manço'ya "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.

Fotoğraflar: AA, Instagram