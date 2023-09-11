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        Haberler Magazin Doğukan Manço düğünde yediği yemek nedeniyle hastanelik oldu - Magazin haberleri

        Doğukan Manço hastanelik oldu

        Katıldığı bir düğünde yediği yemek nedeniyle hastanelik olan Doğukan Manço, "Bu hayatımda üçüncü kez başıma geliyor. Bu sefer de yırttık..." şeklinde konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2023 - 08:58 Güncelleme: 11.09.2023 - 09:46
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          Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, katıldığı bir düğünde yediği yemek nedeniyle hastanelik oldu. Gıda alerjisi olan 42 yaşındaki Manço, yaşadıklarını anlattı.

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          Erken müdahale sayesinde ucuz atlattığını belirten Doğukan Manço, "Bu hayatımda üçüncü kez başıma geliyor" ifadelerini kullandı.

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          "BU SEFER DE YIRTTIK!"

          Hastane odasından fotoğraf paylaşan Manço, takipçilerine sağlık durumu hakkında bilgi vermeyi de ihmal etmedi. Doğukan Manço, "Bu sefer de yırttık... Patlıcana anafilaktik şok seviyesinde alerjim var. Yakınlarım bilir. Yani müdahale edilmezse solunum yolum tıkanıncaya kadar ağır reaksiyonlar veriyor vücudum. Bu hayatımda üçüncü kez başıma geliyor" dedi.

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          "ERKEN MÜDAHALE İLE TOPARLADIM"

          Manço, ardından, "Bir düğünde karanlıkta gelen yemeği gözüm seçemeyince emin olmak için garsona 'Püre mi patlıcan mı?' diye sordum. 'Püre' dedi... Sadece bir çatal ucu aldım ve patlıcan olduğunu anladım. Kısa sürede belirtilerden etkilendiğimi anlayıp, soluğu hastanede aldım. Erken müdahale ile toparladım. Garson muhtemelen genç oluşu sebebiyle heyecanlandı ne dediğini bilmiyordu ya da patlıcan püresi diye algıladı. Şu an için iyiyim..." açıklamasında bulundu.

          Takipçilerinden Manço'ya "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.

          Fotoğraflar: AA, Instagram

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