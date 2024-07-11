Doğuda da batıda da sel var!

İzmit'te sağanak nedeniyle bir cadde su altına kalırken sürücüler, bölge esnafı ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

DHA'nın haberine göre Kocaeli İzmit'te öğle saatlerinde etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Cadde üzerindeki araçlar ilerlemekte zorluk yaşarken, esnaf ise suyun dükkana girmemesi için kendi imkanlarıyla müdahalede bulundu.

Cadde üzerinde dükkanı bulunan esnaf Murat Ciner, "Kanalların azlığından ve gerekli giderlerin olmamasından dolayı her yağmurda böyle oluyor. Dükkanlarımızı korumak için mecburen başında bekliyoruz" dedi.

Kocaeli Valiliği tarafından yağmur nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı. Valilik, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bugün 10.00 ile 15.00 saatleri arasında Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

IĞDIR'DA SEL SULARI KÖYÜ VURDU

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