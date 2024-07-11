Doğuda da batıda da sel var!
Şiddetli sağanak yağış bazı illeri esir aldı. Iğdır'ın yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak yağış ve dolu sele neden oldu. Bursa ve Kocaeli'de de caddeler sular altında kaldı. İstanbul Heybeliada'da da yağış sebebiyle sahile yakın cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı iş yerlerini su bastı
İzmit'te sağanak nedeniyle bir cadde su altına kalırken sürücüler, bölge esnafı ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.
DHA'nın haberine göre Kocaeli İzmit'te öğle saatlerinde etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiledi.
CADDE SULAR ALTINDA KALDI
Cedit Mahallesi İnönü Caddesi, yüksek mahallelerden gelen yağmur suyu, çamur ve taşlar nedeniyle su altında kaldı.
Cadde üzerindeki araçlar ilerlemekte zorluk yaşarken, esnaf ise suyun dükkana girmemesi için kendi imkanlarıyla müdahalede bulundu.
Cadde üzerinde dükkanı bulunan esnaf Murat Ciner, "Kanalların azlığından ve gerekli giderlerin olmamasından dolayı her yağmurda böyle oluyor. Dükkanlarımızı korumak için mecburen başında bekliyoruz" dedi.
VALİLİK UYARDI
Kocaeli Valiliği tarafından yağmur nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı. Valilik, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Bugün 10.00 ile 15.00 saatleri arasında Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."
IĞDIR'DA SEL SULARI KÖYÜ VURDU
Iğdır’ın yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak yağış ve dolu sele neden oldu, tarım arazilerinde hasar oluştu.
İHA'nın haberine göre hava sıcaklığının yer yer 40 dereceye kadar çıktığı Iğdır’da sağanak yağış ve dolu da etkili oluyor.
BAZI YOLLAR ULAŞIMA KAPANDI
Kentin yüksek kesimlerindeki köylerde başlayan sağanak yağış, kısa sürede şiddetini artırarak doluyla birleşti ve sele neden oldu.
Yağışın etkisiyle bazı bölgelerde su birikintileri oluşurken, dolu taneleri ise tarım arazilerinde ve yerleşim alanlarında hasara yol açtı. Sel suları yerleşim yerlerine yaklaşırken, bazı köy yolları da ulaşıma kapandı.
BURSA'DA SOKAK VE CADDELER GÖLE DÖNDÜ
Bursa'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Kentin İnegöl ve Gemlik ilçelerinde sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Kentte, sabah başlayan sağanak, merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçeleri ile İnegöl ve Gemlik ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi. İnegöl'de cadde ve sokaklarda su baskınları yaşanırken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağışa hazırlıksız yakalananlar da zor anlar yaşadı. Sağanağın etkisiyle Fatih Mahallesi'nde kaldırım çöktü. Gemlik ilçesinde ise kısa süreli etkili olan sağanakta, bazı iş yerlerinin önündeki ürünler zarar gördü.
Bursa Valiliği, vatandaşları saat 18.00'e kadar sürmesi beklenen gök gürültülü sağanağa karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, meteoroloji yetkilileri kent genelindeki yağışın saat 20.00'ye kadar yer yer etkili olacağını belirtti.
HEYBELİADA'DA DA BENZER GÖRÜNTÜLER
Adalar ilçesine bağlı Heybeliada'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul'un güneyindeki Adalar ilçesinin en büyük ikinci adası olan Heybeliada'da yağış sebebiyle sahile yakın cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı iş yerlerini su bastı.
AA'da yer alan habere göre belediye ekipleri baskının yaşandığı bölgede çalışma yaparken Ada sakinleri de suların tahliyesine destek verdi.
Ada'da taksi hizmeti veren İETT'ye bağlı elektrikli araçlar su baskınları nedeniyle seferlerini durdurdu.