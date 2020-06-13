"ZİYARETÇİLER ADETA DOĞAYI YAŞIYOR"

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, yaptığı açıklamada, doğal güzelliklere sahip Balıklıgöl'ün son yıllarda tanınmaya başladığını söyledi. Balıklıgöl'ün normalleşme süreci kapsamında ziyaretçilere açık olduğunu dile getiren Ekim, "Bu bölgede yaz ve kış aylarında ziyaretçiler adeta doğayı yaşıyor. Gölün etrafındaki yürüyüş yolları ve kameriyeler insanların keyifli zaman geçirmelerini sağlıyor. Aileleriyle gelen çoğu kişi, piknik de yaparak Balıklıgöl’ün eşsiz manzarası eşliğinde stresten ve şehir yaşantısından uzakta bir gün geçiriyor" diye konuştu.