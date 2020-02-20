Fatma Osmanoğlu da yıllardır Doğu Ekspresi ile gezinin hayalini kurduğunu söyledi, "Tren yolculuğu hayallerimizi süsleyen bir şeydi, bugün gerçekleştirmek nasip oldu ve yolculuğumuz çok güzel geçti. Fotoğraflardan ve videolardan daha güzeldi ve çok eğlendik. Kış yolculuğu başka, doğaya kar değil sanki beyaz bir örtü sarılmış. İnanılmaz güzeldi, muhteşemdi, her şeyi ile dört dörtlüktü" dedi.