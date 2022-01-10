"O şaka tapulu malım değil!"

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Cem Yılmaz, son gösterisinde “Allah diyen Aslan” esprisine yer vermiş, aynı espriyi daha önce Doğu Demirkol’un kendi şovunda kullandığı ortaya çıkmıştı. Demirkol, o esprisini de sosyal medyadan “Eskilerden bir şaka...” notuyla paylaşmıştı.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Komedyen ve oyuncu Doğu Demirkol (34), önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

"TAPULU MALIM DEĞİL!"

Muhabirlerle sohbet eden Demirkol, paylaşımıyla alakalı konuştu. "Ben kendimi aklamak için paylaştım." diyen Doğu Demirkol, "Kesinlikle kötü bir amaçla o videoyu paylaşmadım. Bu espriyi herkes yapabilir, bu benim tapulu malım değil ama Cem ağabey gösterisinde yapınca, beni izlemeye gelenler de 'Cem Yılmaz’dan mı esinlendi?' demesin diye paylaştım. Ben Cem ağabeyden almadım espriyi, o benden aldı gibi bir algı için de paylaşmadım. Konuyu farklı işledik zaten. Bu espriyi ben yıllardır anlatıyorum yoksa Cem ağabeyden esinlenmedim. Cem ağabeyi severim, o bizim değerimiz." ifadelerini kullandı.

"AYNI KONUYA DEĞİNDİĞİMİZ OLUYOR"

Demirkol, gazetecilerin, "Komedyenler birbirinden esinleniyor mu?" sorusuna da yanıt verdi. Ünlü isim, "Mutlaka izliyoruz birbirimizi. Gördüklerimiz ve başka konular üzerinden başka örneklerle aynı şeylere değindiğimiz oluyor." açıklamasını yaptı.

"VAPURDA STAND-UP YAPMAYI DÜŞÜNDÜM"

Üç ay önce 'Fatih Altaylı ile Bire Bir'e konuk olan ve şöhret yolculuğunu anlatan Doğu Demirkol, "Yetenek Sizsiniz programında çok kötü bir performans sergiledim. Benim için de yıkım oldu. Annem avukat, babam doktor, ailem normal bir meslek yapmamı istediler. Bilgisayar mühendisliği okudum 'Neden işini yapmıyorsun?' derdindelerdi. Yetenek Sizsiniz'de kötü performans sergileyince, annem 'En azından denedin oğlum' dedi. Sonra bir şirkete iş görüşmesine gittim. Mülakatta üç kişi vardı, 'Üç hayır da bizden...' dedi. Bilgisayar mühendisliğini de ailemi oyalamak için okudum, küçüklüğümden beri hayalim komedyen olmaktı. Sonra düşündüm ki ne yapabilirim, nerede kendimi gösterebilirim... Kadıköy-Beşiktaş vapurunda bile stand-up yapmayı bile düşündüm. Sonra Taksim'de bir komedi kulüp mekanı vardı. Orada çıktım, çok iyi geçti. Mekanın işletmecisi, 'Gel, her hafta burada çık' dedi ama sonra Gezi Parkı olayları başladı. Taksim tamamen kapandı. Sonra BKM Mutfak'tan çağırdılar. Ardından Güldür Güldür Show'a çıktım. Oradan sonra bir patlama oldu." ifadelerini kullanmıştı.

"HAYATIM DİZİ OLDU"

Yaşamını kaleme alan ve bunu da ekranlara yansıtan ünlü komedyen, "Yakın zamanda hayatımı dizi yaptım. Avukat anne ve doktor bir babanın oğluyum. O ortam içinde komedyenliğe sivrilme çabam anlatılıyor. Şakalar içimdeki ukdelerden çıktı. Çok iyi tepkiler aldım. BKM'nin kurucusu Necati Akpınar, 'Ağzım açık izledim' dedi. Anlaşıldığıma sevindim. Şimdi ikinci sezonuna bakıyoruz." diye konuşmuştu.

'Ölümlü Dünya' filminin de devamının geleceğini belirten Demirkol, "Ekipteki herkesin farklı işleri var. Aktif bir şekilde bir araya gelemedik ama bir yıl önce filmin devamı için konuşmuştuk." demişti.

'AHLAT AĞACI'NDA NASIL ROL ALDI?

Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini üstlendiği 'Ahlat Ağacı' filmine seçilmesinin hikayesini de anlatan Demirkol, "Nuri Bilge Ceylan, Yetenek Sizsiniz programında yuhalanırken beni görmüş. Seçilmeyeceğim belliydi ama kendimi anlatmak istiyor ve diretiyorum. Oradaki görüntümden sonra beni aradı. Görüşmeye ilk gittiğimde 30 aday vardı. Onların arasından beni seçti." ifadelerini kullanmıştı.

"10 BİN DOLAR İÇİN DİL DÖKÜYORUZ!"

Ailesinin komedyen olmasına ilişkin tutumlarını da dile getiren Demirkol, "İki yıl önce babam bir çocuktan bahsetti. Silikon Vadisi'ne gitmiş aylık 10 bin dolar kazanıyormuş. Ben de 'İyi kazanıyormuş biz de o para için yarım saat dil döküyoruz' dedim. 'Artık bu konuyu uzatma demek' istedim. Nuri Bilge Ceylan'dan sonra o da saygı duydu. Geçenlerde ilk defa gösterime geldi." demişti.