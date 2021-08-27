Bodrum'da bir Doğu hikâyesi 0:00 / 0:00

Doğu Demirkol, yeni hikâyelerle bezenmiş stand - up gösterisine Kuşadası ve Çeşme, İstanbul'dan sonra Bodrum Antik Tiyatro'da devam etti

HABERTURK.COM

Doğu Demirkol, kendi hayatından hikâyeler anlattığı 'Doğu', dizisinin ilk sezonunu tamamlayan Demirkol stand up gösterisiyle Türkiye'yi gezmeye devam ediyor. Demirkol, Kerki Solfej'in organizasyonuyla çıktığı Bodrum Antik Tiyatro Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu.

Sahneye çıkar çıkmaz gördüğü ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Doğu Demirkol, anlattığı birbirinden komik hikâyeleriyle kendisini izlemeye gelen hayranlarına keyifli bir gece yaşattı. İki saat boyunca anlattığı hikayelerle sevenlerini kahkahaya boğan Demirkol, muhteşem performansını alkışlar eşliğinde noktaladı.