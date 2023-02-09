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Doğrudan alımlarda limitler deprem nedeniyle artırıldı

Kamu idarelerinin doğrudan temin alımlarında uygulanan parasal limitler deprem nedeniyle artırılarak 431 bin 810 liradan 5 milyon liraya çıkartıldı. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Giriş: 09.02.2023 - 16:24 | Güncelleme: ABONE OL
Doğrudan alımlarda limitler deprem nedeniyle artırıldı
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Kararına göre, deprem nedeniyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak bu illerdeki veya diğer illerdeki idarelerin doğrudan temin yoluyla yapacakları alımlarda uygulanan parasal limitler, 28 Şubat 2023 tarihine kadar 5 milyon lira olarak uygulanacak.

Karar, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Kamu İhale Kanunu’nun 22’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında doğrudan temin yoluyla yapılan alımlarda büyükşehir belediye sınırlarında olan idarelerde 431 bin 810 TL, diğer idarelerde ise 143 bin 845 TL parasal limit bulunuyor.

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