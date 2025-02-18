Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya DOGE'nin ABD Gelir İdaresi'nin hassas verilerine erişmeye çalıştığı iddia edildi | Dış Haberler

        DOGE'nin ABD Gelir İdaresi'nin hassas verilerine erişmeye çalıştığı iddia edildi

        ABD'li milyarder Elon Musk'ın başında olduğu Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE), ABD Gelir İdaresi'nin (IRS) hassas vergi mükellefi verilerine erişim sağlamaya çalıştığı iddia edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 13:08 Güncelleme: 18.02.2025 - 13:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Musk, ABD'nin hassas verilerine erişmeye çalışıyor"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Associated Press'in (AP) ismini açıklamayan iki kaynağa dayandırdığı haberinde, DOGE'nin, IRS'nin kullandığı ve yetkililerin belirli vergi mükelleflerinin hesap bilgilerini anında görüntülemesine olanak tanıyan veri sistemine erişmeye çalıştığı öne sürüldü.

        Haberde, DOGE'nin bu sisteme erişmesi halinde, Musk ve ekibinin vergi mükelleflerinin, banka kayıtları ve başka hassas bilgiler de içeren milyonlarca dosyaya ulaşabileceği belirtildi.

        Öte yandan hukukçular, vergi mükelleflerine ait kayıtların hukuka aykırı şekilde yayımlanmasının, ABD vatandaşlarını hedef almak ve mahremiyetlerini ihlal etmek gibi amaçlarla kullanabileceğinden endişeleniyor.

        Beyaz Saray'dan açıklama

        Beyaz Saray sözcülerinden Harrison Fields, e-postayla yaptığı açıklamada, "İsraf, dolandırıcılık ve suistimal, bozuk sistemimize uzun zamandır derinlemesine kök salmış durumda. Bunları tespit etmek ve düzeltmek için sisteme doğrudan erişim gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

        REKLAM

        Fields, açıklamasında, "Amerikan halkı, zorluklarla ödedikleri vergilerin hükümet tarafından nasıl harcandığını bilmeyi hak ediyor. Bu nedenle DOGE, gün yüzüne çıkardığı yolsuzlukları aydınlatmaya devam edecektir." vurgusu yaptı.

        Elizabeth Warren ve Ron Wyden gibi bazı Demokrat senatörler ise IRS'nin üst düzey yetkilisi Douglas O'Donnell'a mektup göndererek, Musk ve DOGE'ye erişim izni veren tüm bildirilerin kopyalarını talep etti.

        Senatörler mektupta, DOGE'nin IRS sistemlerine müdahale etmesinin vergi dönemine denk gelmesine dikkati çekerek, bu müdahalelerin vergi iadelerini belirsiz süreyle geciktirebilecek arızalara neden olabileceğinden endişelendiklerini belirtti.

        Mektupta, "Bütçesini bahar zamanında yapılan ödemelere göre ayarlayan milyonlarca Amerikalı için vergi iadelerinin ödemesindeki herhangi bir gecikme mali açıdan yıkıcı olabilir." ifadesine yer verildi.

        IRS, bu yıl 27 Ocak'ta başlayan vergi sezonunun son tarihi olan 15 Nisan'a kadar, 140 milyondan fazla vergi beyannamesi doldurulmasını öngörüyor.

        ABD Sosyal Güvenlik Kurumu (SSA) Başkan Vekili Michelle King, DOGE, kurumun veri tabanına erişim sağlamak istemesi üzerine görevini bırakmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Elon Musk DOGE
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Kurum açıkladı: Yeni sosyal konut projesi geliyor
        Bakan Kurum açıkladı: Yeni sosyal konut projesi geliyor
        Sosyal medya fenomeni Gizem kazada öldü!
        Sosyal medya fenomeni Gizem kazada öldü!
        Yasa dışı bahis ağına darbe!
        Yasa dışı bahis ağına darbe!
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
        Rusya ve Arjantin'den daha mutsuzuz
        Rusya ve Arjantin'den daha mutsuzuz
        AFAD başında bekliyor! Metro inşaatında çıktı! Yanmaya devam ediyor!
        AFAD başında bekliyor! Metro inşaatında çıktı! Yanmaya devam ediyor!
        Osimhen kırmızı kart görmeli miydi?
        Osimhen kırmızı kart görmeli miydi?
        ABD ve Rusya görüşmesi başladı
        ABD ve Rusya görüşmesi başladı
        "Baskıyı F.Bahçe'ye yolladı!"
        "Baskıyı F.Bahçe'ye yolladı!"
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        En-Nesyri adım adım rekora!
        En-Nesyri adım adım rekora!
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        4 kurşunla öldürülmüştü! Katil berber!
        4 kurşunla öldürülmüştü! Katil berber!
        Perşembe başlayacak ve 4 gün sürecek!
        Perşembe başlayacak ve 4 gün sürecek!
        Yeni yöntem 'Sahiplen ve sal'! Bakanlıktan belediyelere ve terk edene ceza!
        Yeni yöntem 'Sahiplen ve sal'! Bakanlıktan belediyelere ve terk edene ceza!
        Yeterli vitamin alamıyorsanız sorun bu hastalık olabilir!
        Yeterli vitamin alamıyorsanız sorun bu hastalık olabilir!
        Habertürk Anasayfa