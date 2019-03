"Sahilleri için gelin" sloganıyla turizm reklamları yapılan Dominik Cumhuriyeti'nden gelen görüntüler doğa severlerin içini parçaladı. Sosyal medyada gündeme gelen Dominik Cumhuriyeti'nin çevre kirliliği videosunda tamamı çöpten oluşan dev kıyı şeridi dikkatleri çekiyor. Huzur aradığımız noktada imdadımıza yetişen doğa, denizler, okyanuslar adeta dev plastik dalgalarla boğuşuyor.

HEM İNSANLARI HEM DİĞER CANLILARI TEHDİT EDİYOR

Yapılan açıklamalara göre; her yıl 500 milyar plastik şişe üretiliyor, Birleşmiş Milletler’e göre ise her yıl yaklaşık 5 milyar ton plastik poşet kullanılıyor. Her yıl 13 milyon ton plastik okyanuslara karışıyor... Hem insanları hem denizdeki ve karadaki diğer canlıları tehdit eden bu devasa plastik çöplüğünden kurtulmanın tek yolu ise plastik yasağı da değil; insanların bilinçlenmesi... Çünkü kullandıktan sonra ihtiyacımızın kalmadığı o plastik poşetler veya su şişelerinin yeri sahiller ya da piknik alanları değil, çöp tenekeleri... Benimsenmesi gereken felsefe; doğayı bulduğumuz gibi bırakmak, çocuklarımıza da bu bilinci aşılamak...

2050'DE OKYANUSLARDA BALIKTAN ÇOK PLASTİK ÇÖP OLACAK

Okyanuslarla ilgili yapılan son araştırma verilerine göre; okyanusları korumak için herhangi bir şey yapılmazsa 2050 yılına geldiğimizde atılan plastik çöpler balıklardan daha fazla olacak. Geçtiğimiz yıllarda Exeter Üniversitesi'nden Ekotoksikoloji Profesörü Tamara Galloway, denizlerin dışında havada bile küçük plastik parçacıklar olduğunu açıklamıştı.

Plastik kirliliğinin tehlikeli bir boyuta ulaştığını gören bazı ülkeler harekete geçerek, plastik kirliliğini ortadan kaldırmak için çalışmalara başladı. Avrupa Parlementosu, deniz kirliliğine neden olan plastik tabak-çatal-bıçak ve pipet gibi tek kullanımlık plastik ürünleri 2021'den itibaren yasaklayan kararı kabul ettiğini duyurdu. Buna göre; AB üyesi ülkeler, 2029 yılına kadar plastik şişelerin yüzde 90'ını toplama, 2025 yılına kadar tek kullanımlık plastik şişelerin yüzde 25'ini, 2030'a kadar da yüzde 30'unu geri dönüştürmek zorunda olduğu açıklandı. Türkiye de plastikle mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. İlgili yönetmelik kapsamında naylon poşetler marketlerde, giyim, ayakkabı mağazaları ve benzeri dükkanlarda yasaklandı. Yasal düzenlemeyle satış noktalarında naylon poşet kullanımı ücretli hale geldi.

CANLILAR ARKAMIZDA BIRAKTIĞIMIZ ÇÖPLER YÜZÜNDEN ÖLÜYOR

Araştırmalara göre her yıl en az 1 milyon deniz kuşunun ve 100 bin deniz memelisi ile deniz kaplumbağasının plastik kirliliği yüzünden hayatını kaybediyor.

* Tayland'da 80 plastik poşet yutan bir yavru balina öldü.

* Malezya'nın kuzey açıklarında plastik poşet yutan bir balina köpek balığı, sindirim güçlüğü nedeniyle öldü.

* Muğla, Fethiye'deki Göcek Sahili'nde ölü bulunan yeşil deniz kaplumbağasının midesinden poşet, sigara paketi poşeti, teneke içecek kapağı ve misina çıktı.

* Norveç'te karaya vuran balinanın midesinden 30 plastik torba ve çok miktarda plastik madde çıktı.

GREENPEACE'DEN PLASTİK KULLANIMINI AZALTMAYA YÖNELİK 6 ÖNERİ!

Plastik kullanımını azaltmak için önerilerde bulunan Greenpeace'e kulak verin:

1. Yanınızda tekrar kullanılabilir şişe taşıyın!

Yanınızda tekrar kullanılabilir şişe taşıyarak hem plastik kullanımına son vermiş hem de paradan tasarruf etmiş olursunuz.

2. Plastik pipetlere 'hayır' deyin!

Plastik pipetler denizlerimiz için kötü haber niteliği taşıyor. Bir içecek siparişi verirken pipete gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün; eğer yoksa istemediğinizi söyleyin. Hatta her zaman gittiğin kafeyle konuşup içeceklere standart olarak eklenen çubuk karıştırıcı kullanımından vazgeçmelerini isteyin.

3. Yeniden kullanılabilir kahve fincanı edinin!

Kahve fincanınızı yanınızda taşıyın! Bazı kafeler kendi fincanınızı getirdiğinizde küçük bir indirim de yapıyor.

4. Alışverişte plastiğe yönelmeyin!

Süpermarketlerde veya alışverişe gittiğiniz diğer yerlerde plastikle ilişkinizi kesin. Plastik poşet kullanmamak için yanınızda kendi bez çantanızı veya filenizi götürün. Plastik paketli meyve–sebzeleri almayın.

5. Plastik çatal-bıçak kullanmayın!

Bir kafeden yiyecek aldığınızda ya da dışarıdan yemek siparişi verdiğinizde önünüze gelen çatal-bıçaklar genelde plastik oluyor! Dışarıdan yemek söylediğinizde ilgili restoran veya kafeye plastik çatal-bıçak istemediğinizi not düşün. İş yerindeki çekmecenize kendi çatal-bıçağınızı koyun. Hatta çantanızda da bir set bulundurabilirsiniz.

6. Mikro taneciklerden kaçının!

Satın almadan önce ürünlerin etiketlerini kontrol edin; polietilen (PE),polipropilen (PP),polietilen tereftalat (PET),polimetil metakrilat (PMMA),politeirafloroetilen (PTFE) ve naylon içeren ürünlerden kaçının. Sadece birkaç küçük değişiklik yaparak günlük hayatınızda kullandığınız plastik miktarı üzerinde çok ciddi etki yaratabilirsiniz.

BİR PLASTİK ŞİŞENİN DOĞADA YOK OLMASI 450 YIL SÜRÜYOR

* Okyanustaki çöplerin yüzde 90’ı plastikten oluşuyor.

* 1 cam şişeyi tekrar tekrar kullanmanız, yılda 240’dan fazla plastik şişenin satın alınmasını ve tüketilmesini önler.

* Bir plastik şişenin doğadan tamamen yok olması 450 yıl sürer.

* ABD, dünyanın en büyük plastik şişe tüketicisidir.

* Plastik su şişeleri, her yıl 120 milyon ton fazladan atık üretir.