Doğanın kadın liderleri: Hayvanlar aleminde dişilerin hükmettiği 6 hayvan topluluğu!
Doğanın gizemli dünyasında, kadın liderlerin hüküm sürdüğü birçok hayvan topluluğu bulunmaktadır. Bu topluluklarda dişiler, genellikle güçlü liderlik yetenekleri ve benzersiz sosyal yapılarıyla dikkat çekerler. Aslan sürülerinden, bonobo topluluklarına kadar, dişilerin hakimiyeti altındaki bu gruplar, toplumsal düzenin nasıl sağlandığını ve sürdürüldüğünü göstermektedir. İşte detaylar!
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Hayvanlar aleminde erkeklerin baskın olduğu düşünülse de, dişilerin liderlik ettiği birçok topluluk dikkat çekiyor. Bu gruplar, dişilerin doğal liderlik yetenekleri ve toplulukları bir arada tutma becerileri ile öne çıkıyor. Arı kovanlarından, fil sürülerine kadar, bu dişi liderler, sadece türlerini korumakla kalmayıp, aynı zamanda doğanın döngüsüne de yön veriyor. Kadın liderlerin hükmettiği bu topluluklar, doğanın dengesi ve çeşitliliğinin en güzel örneklerinden bazılarını oluşturuyor. İşte doğanın 6 dişi lideri!
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1. AFRİKA SAVAN FİLLERİ
Afrika savan fili (Loxodonta africana) dünyadaki en büyük fil türü ve en büyük kara hayvanıdır. WWF'ye göre, bu filler Sahraaltı Afrika'da yaklaşık 10 dişi ve yavrularından oluşan aile birimleri halinde dolaşırlar. Genellikle bu aile birimleri birleşerek, tek bir dişi aile reisi tarafından yönetilen birkaç yüz filden oluşan "klanlar" oluşturur. Bu liderlik rolü genellikle grubun en yaşlı ve en deneyimli dişisine verilir.
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Sürünün nereye gideceği, tehditlere ve krizlere nasıl karşılık verileceği, ne zaman ve nerede uyunacağı gibi konularda ana fil karar verir. Ayrıca filleri yiyecek ve suya yönlendirir ki Afrika savan fillerinin devasa boyutlarını korumak için günde yaklaşık 300 kilo bitki örtüsüne ve 190 litre kadar suya ihtiyaç duydukları düşünüldüğünde bu hiç de küçük bir görev değildir.
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Ancak Elephant Voices kuruluşuna göre, ana filin bilgeliği ve otoritesi onu mutlaka bir otokrat yapmıyor. Grubun diğer üyeleri önerilerde bulunabilir ve örneğin fillerin nereye taşınacağını etkileyebilir. Dişiler arasında da çatışma olabilir ve bu durum bazen ana fil öldüğünde ve geride bir güç boşluğu bıraktığında su yüzüne çıkar. Erkek Afrika savan filleri dişilerin önderliğindeki sürülerle sadece çiftleşme mevsiminde bir araya gelir.
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2. BENEKLİ SIRTLAN
Benekli sırtlan (Crocuta crocuta) oldukça sosyal ve zeki bir türdür. Afrika savan filleri gibi, benekli sırtlanlar da altı ila 90 sırtlanı içerebilen dişi liderliğindeki klanlarda takılırlar. Dişi benekli sırtlanlar erkek meslektaşlarından çok daha büyük değildir, ancak çok daha agresiftirler ve bu nedenle daha fazla güce sahip olabilirler.
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Araştırmalar, dişi benekli sırtlanların baskınlıklarını agresif davranışlarla ve bir araya gelerek sağladıklarını göstermiştir. Dişiler sırtlan klanlarında erkeklerden çok daha fazla sosyal destek alırlar, bu da dişilerin iki cinsiyet arasındaki etkileşimleri yönetme ve "kazanma" olasılığının daha yüksek olduğu anlamına gelir. Sosyal destekteki eşitsizlikler, erkek benekli sırtlanların ergenliğe ulaştıklarında doğdukları klandan ayrılmalarından kaynaklanmaktadır. Yeni bir klana katıldıklarında oluşturdukları sosyal bağlar, birlikte büyümüş dişilere göre daha zayıftır.
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3. ORKALAR
Katil balinalar olarak da bilinen orkalar (Orcinus orca) okyanusun en büyük yırtıcılarından biridir. Bir dişi, onun yavruları ve onun yavrularının yavrularından oluşan ayrı sürülerle anaerkil toplumlarda yaşarlar. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'ne göre, sürüler birkaç ila 20'den fazla erkek ve dişi orkadan oluşur. Birkaç sürü sosyalleşmek, avlanmak veya çiftleşmek için büyük gruplar halinde bir araya gelebilir - ancak eninde sonunda orkalar her zaman doğdukları sürüye geri dönerler.
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Orkalar hayatta kalmak için diğer sürü üyelerine güvenirler. Örneğin Daily Mail'in haberine göre, katil balinalar iki yüzgeci eksik olan bir sürü üyesini beslemek için yiyecek yakalarken gözlemlenmiştir. Ancak ağır işleri yapanlar dişilerdir: Orka anneleri, annenin üreme şansını etkilese bile, genellikle oğulları için avlanarak ve onlara rehberlik ederek yetişkinlik dönemine kadar onlara göz kulak olurlar.
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Yaşlı dişiler ayrıca sürüyü yiyeceğe götürmekten ve yavrularına hayatta kalmalarına yardımcı olacak yeni beceriler öğretmekten de sorumludur. Orkalar menopoza giren bir avuç türden biridir, bu da yaşlı dişilerin torunlarına bakmaları için zaman kazandırır.
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Araştırmalar, bir büyükannenin bakımının torunlarının hayatta kalmasını önemli ölçüde artırdığını ve diğer yandan bir büyükannenin ölümünün bu yavrularda ölüm oranının artmasına neden olduğunu göstermiştir. Katil balina toplumlarında menopozun evrimi, yaşlı ve genç akraba dişiler arasında eş için rekabet olmamasını da garanti eder.
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4. BONOBOLAR
Bonobolar (Pan paniscus), şempanzelerle (Pan troglodytes) birlikte yaşar. Bonobolar erkek ve dişilerden oluşan büyük sosyal gruplar halinde yaşarlar, ancak şempanze gruplarının aksine bonobo toplulukları dişiler tarafından yönetilir. Dişiler çatışmaları cinsel temas yoluyla çözer.
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5. BAL ARILARI
Bal arıları (Apis) tek bir yetişkin kraliçe tarafından yönetilir. Bu arılar, yuvayı inşa eden, yiyecek arayan ve yavrulara bakan on binlerce dişi işçiden oluşan dev koloniler halinde yaşarlar. İşçiler yumurtlamazlar. Sadece kraliçe üreyebilir ve bunu sadece ilkbaharın sonlarında ve yaz aylarında koloniye katılan birkaç yüz erkek "erkek arının" yardımıyla yapar.
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Delaware Üniversitesi'ne göre, bir kraliçe bal arısı yılda 250.000'e kadar ve muhtemelen yaşamı boyunca 1 milyondan fazla yumurta bırakarak koloninin hayatta kalmasını garanti eder. (Ana arılar beş yıla kadar yaşayabilir.) Ayrıca kovanı birleştiren ve ona bireysel bir "kimlik" veren bir feromon üreterek koloninin korunmasından sorumludur ve bu da işçilerini sadık tutar.
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6. LEMURLAR
Birçok lemur türünün dişi liderleri vardır. En fazla 25 bireyden oluşan karma sosyal gruplarda yaşayan halka kuyruklu lemurlarda (Lemur catta), dişiler baskın olabilir çünkü başarılı bir şekilde üremek için yiyeceğe ilk sahip olmaları gerekir. Dişiler yiyecek için rekabet ettiklerinde hem erkeklere hem de dişilere karşı agresif davranırlar, ancak erkekler daha itaatkârdır, bu da dişilerin üste çıktığı anlamına gelir.
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Dişi lemurlar erkeklerle olan çatışmaları sürekli olarak kazanır, ancak bunun nedenleri hala belirsizdir. Lemurlar monomorfiktir, yani erkekler ve dişiler benzer boyutlara ulaşır ve genel olarak aynı görünürler, ancak erkekler yine de dişiler tarafından tehdit altında hissediyor gibi görünmektedir. Özellikle yüksek rütbeli erkekler, aç dişilerle savaşmaktansa öğün atlamayı tercih ediyor. Dişilerle düşmanca etkileşimlerden kaçınarak, bu erkekler üreme şanslarını artırabilir.
Kaynak: Live Science
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