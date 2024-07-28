Doğanın kadın liderleri: Hayvanlar aleminde dişilerin hükmettiği 6 hayvan topluluğu!

Sürünün nereye gideceği, tehditlere ve krizlere nasıl karşılık verileceği, ne zaman ve nerede uyunacağı gibi konularda ana fil karar verir. Ayrıca filleri yiyecek ve suya yönlendirir ki Afrika savan fillerinin devasa boyutlarını korumak için günde yaklaşık 300 kilo bitki örtüsüne ve 190 litre kadar suya ihtiyaç duydukları düşünüldüğünde bu hiç de küçük bir görev değildir.