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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için önemli uyarı! - Son dakika hava durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için önemli uyarı!

        Meteoroloji'nden yapılan hava tahminlerine göre bugün Doğu Karadeniz kıyıları ile 3 kentte kuvvetli sağanak bekleniyor. Yapılan uyarıda ani sel, su baskını ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olunması istendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2024 - 09:24 Güncelleme: 28.07.2024 - 09:27
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        Doğu Karadeniz için önemli uyarı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Tokat, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 33°

        Ankara

        Güneşli 32°

        İzmir

        Güneşli 38°

        Antalya

        Güneşli 40°

        Trabzon

        Yağmurlu 29°

        Bursa

        Güneşli 32°

        Adana

        Güneşli 39°

        Diyarbakır

        Güneşli 39°

        Gaziantep

        Güneşli 36°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 25°

        SICAKLIKLAR YÜKSEK SEYREDİYOR

        Açıklamaya göre yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıklarında da ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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        Yağışların da Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Fotoğraf: AA

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