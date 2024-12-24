Doğanın gücüyle şekillenen yeraltı sarayları: Dünyanın en inanılmaz 10 mağarası!

1. MAVİ MAĞARA (İTALYA)

Mavi Mağara, Capri Adası'nın sembolü olarak bilinir. Bu deniz mağarası, adanın kıyısında yer alır ve bölgeyi ziyaret edenlerin mutlaka uğradığı bir noktadır. Mağara, parlak mavi parıltısıyla dikkat çeker. Bu olağanüstü ışık, mağara girişindeki küçük bir açıklık ile suyun altında bulunan daha büyük bir delikten gelen ışıkla sağlanır.

Mağara içinden bakıldığında giriş, su hattının hemen üzerinde parlak beyaz bir ışık olarak görülürken, daha büyük olan su altı deliği mağaraya o büyüleyici mavi ışıltısını verir.