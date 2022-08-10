Doğalgazda sübvansiyon oranı yüzde 80'i aştı

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Yüz Yüze 100 Gün Ümraniye Programı kapsamında sivil toplum kuruluşları temsilcileri, vakıf ve dernek başkanları, iş insanları, kanaat önderleri ile buluşma ve istişare toplantısına katıldı. Bakan Nebati, doğalgazda sübvansiyon oranının evsel kullanımda yüzde 80'i aştığını söyledi.

'BÜYÜME PERFORMANSI SÜRECEK'

Türkiye'nin başarı hikayesi yazdığını söyleyen Nebati ''Hedefimiz belli, iş dünyamız inanıyor'' dedi. Türkiye'nin 2. çeyrekte de büyümede performansını sürdüreceğini öngören Nebati ''Hemen her ay Cumhuriyet tarihimizin ihracat rekorlarını kırmaya devam ediyoruz. Ülkemiz turizm gelirleri bakımından diğer tüm ülkelerden pozitif ayrıştı. Beklentimiz yıl sonunda turizm gelirimiz 35-37 milyar doların üzerine çıkmak ve salgın döneminin üzerinde performans göstermek. Üretimde büyümede istihdamda Türkiye adeta tam yol ilerliyor. Ekonomimiz çok şükür sağlam. Karamsarlar korosuna sorsanız yandık, bittik şarkısını tekrar söylemeye devam ederler. Eleştiriye kapalı değiliz.'' dedi.

'CARİ AÇIĞIN TEMEL SEBEBİ ENERJİ'

Nebati sözlerine şöyle devam etti: ''Bu başarılarımızın yanında yüzleştiğimiz sorunlar söz konusudur. İhracata rağmen enerji ve emtia fiyatlarındaki artışla cari işlemler açığı artmıştır. Enerji hariç 2020 yılında enerjiye petrole ödediğimiz tutar 28 milyar dolar. 2021 yılında 51 milyar dolar, 2022 yılında 100 milyar dolara doğru gidiyor. Bu bir gerçektir. Bunun etkisinin ne kadar derin olduğunu görmek açısından şunu görmek lazım. Gaza enerjiye bu kadar ödemeseydik, 12 aylık birikimle cari işlemler 34.6 milyar dolar fazla verirdik. Yani bizim cari açığımızın temel sebebi sadece enerji maliyetlerimizdir. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle ülkemiz enerji seferberliği ilan etmiş durumda. Yenilenebilir enerjiler, nükleer santral... Bugün 2 sismik, 4 sondaj gemimizle denizlerde eşine az rastlanır sondaj filosuna sahip olmuş durumdayız.''

'TAHIL FİYATLARINDA ERDOĞAN ETKİSİ'

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de enflasyonun yüksek seyrettiğini kaydeden Nebati ''Küresel tedarik zincirinin bozulması, arz yönlü sorunlarının giderilmesiyle küresel emtia fiyatlarının normalleşmesini bekliyoruz. İstanbul'da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşması dünyada tahıl fiyatlarında düşüş olarak yansımıştır. Tahılda fiyatlar savaş öncesi duruma gerilemiştir. Buna uluslararası literatürde Recep Tayyip Erdoğan etkisi diyorlar.'' diye konuştu.

'ENFLASYON SORUNUNU ÇÖZMEK İÇİN TÜM ADIMLARI ATIYORUZ'

Nebati "Enflasyon sorununu çözmek için tüm adımları tek tek atıyoruz. Attığımız adımların tamamı enflasyonla mücadeleye katkı sağlıyor ve sağlamaya devam edecek. Enflasyonu kararlılıkla biz yeneceğiz. Vergi oranlarında büyük ölçüde düşüşler sağladık. Enerjideki artışları asgari düzeyde yansıması için sübvanse ediyoruz. 251 milyar lira vergi gelirinden feragat ediyoruz. Başta çiğ süt, tarımsal desteklerde ciddi artışlar gerçekleştirdik'' ifadelerini kullandı. Nebati doğalgazda sübvansiyon oranının evsel kullanımda yüzde 80'i aştığını vurguladı. Nebati ''Petrol umut ediyorum daha da aşağı iner'' dedi.