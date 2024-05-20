Vinç halatı koptu, baba oğul hayatını kaybetti!
Ankara'da meydana gelen talihsiz iş kazası baba ve oğulun yaşamını yitirmesine neden oldu. Vinçle inşaata tahta taşınırken halat koptu, tahtalar baba ve oğulun üzerine düştü
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, inşaatta vinç halatının kopması sonucu üzerine tahta düşen inşaat işçisi Sıddık Küçükşahin (50) ile oğlu Vefa Küçükşahin (24), hayatını kaybetti.
Fotoğraf: DHA
Olay, sabah saatlerinde Etimesgut ilçesi Bahçekapı Mahallesi, 2515'inci Caddede devam eden bir firmaya ait iş yeri inşaatında meydana geldi. Vinçle inşaata tahta taşınırken, halat koptu.
Fotoğraf: DHA
Vinçten düşen tahtalar inşaatta çalışan Sıddık Küçükşahin ile oğlu Vefa Küçükşahin'in üzerine düştü.
Fotoğraf: DHA
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde baba ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi. Baba ve oğlunun cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. 7 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.