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        Haberler Gündem Güncel Baba ve oğuldan acı haber! Ankara'da vinç halatı koptu, baba oğul hayatını kaybetti! - Gündem haberleri

        Vinç halatı koptu, baba oğul hayatını kaybetti!

        Ankara'da meydana gelen talihsiz iş kazası baba ve oğulun yaşamını yitirmesine neden oldu. Vinçle inşaata tahta taşınırken halat koptu, tahtalar baba ve oğulun üzerine düştü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 18:56 Güncelleme: 20.05.2024 - 18:58
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        Vinç halatı koptu, baba oğul hayatını kaybetti!
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        Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, inşaatta vinç halatının kopması sonucu üzerine tahta düşen inşaat işçisi Sıddık Küçükşahin (50) ile oğlu Vefa Küçükşahin (24), hayatını kaybetti.

        Fotoğraf: DHA

        Olay, sabah saatlerinde Etimesgut ilçesi Bahçekapı Mahallesi, 2515'inci Caddede devam eden bir firmaya ait iş yeri inşaatında meydana geldi. Vinçle inşaata tahta taşınırken, halat koptu.

        Fotoğraf: DHA

        Vinçten düşen tahtalar inşaatta çalışan Sıddık Küçükşahin ile oğlu Vefa Küçükşahin'in üzerine düştü.

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        Fotoğraf: DHA

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde baba ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi. Baba ve oğlunun cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. 7 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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