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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan Stefan Savic harekatı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan Stefan Savic harekatı!

        Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş bir yandan da kadroya takviye için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, Atletico Madrid'den ayrılacak olan Stefan Savic için yoğun bir mesai harcarken menajeriyle Türkiye Kupası finalinden sonra masaya oturacak

        Giriş: 20.05.2024 - 11:05 Güncelleme: 20.05.2024 - 11:05
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        Beşiktaş'tan Savic harekatı!
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        Tüm gözlerin Türkiye Kupası'na çevrildiği Beşiktaş'ta yönetimin teknik adam ve transfer konusunda yoğun mesaisi devam ediyor.

        Savunmaya kaliteli bir ismi dahil etmeyi hedefleyen siyah-beyazlılar, Atletico Madrid'den Stefan Savic için yoğun mesai içinde.

        Devre arasında da 33 yaşındaki savunmacı için nabız yoklasa da olumlu yanıt alamayan Beşiktaşlı yetkililer, gözünü yaz dönemine çevirdi.

        Karadağlı futbolcunun sezon sonunda İspanyol ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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        Beşiktaşlı yetkililerin bir süredir temasta bulunduğu Savic'in menajeriyle Türkiye Kupası finalinden sonra masaya oturacağı öğrenildi.

        Savunmanın göbeğine tecrübeli bir ismi monte etmeyi hedefleyen siyah-beyazlılar, farklı isimler için de girişimlerini sürdürüyor.

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