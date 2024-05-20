Beşiktaş'tan Stefan Savic harekatı!

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Tüm gözlerin Türkiye Kupası'na çevrildiği Beşiktaş'ta yönetimin teknik adam ve transfer konusunda yoğun mesaisi devam ediyor.

Savunmaya kaliteli bir ismi dahil etmeyi hedefleyen siyah-beyazlılar, Atletico Madrid'den Stefan Savic için yoğun mesai içinde.

Devre arasında da 33 yaşındaki savunmacı için nabız yoklasa da olumlu yanıt alamayan Beşiktaşlı yetkililer, gözünü yaz dönemine çevirdi. Karadağlı futbolcunun sezon sonunda İspanyol ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. REKLAM Beşiktaşlı yetkililerin bir süredir temasta bulunduğu Savic'in menajeriyle Türkiye Kupası finalinden sonra masaya oturacağı öğrenildi. Savunmanın göbeğine tecrübeli bir ismi monte etmeyi hedefleyen siyah-beyazlılar, farklı isimler için de girişimlerini sürdürüyor.