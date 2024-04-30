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        Haberler Ekonomi Enerji Doğalgazda mayıs tarifesinde değişikliğe gidilmedi - Enerji Haberleri

        Doğalgazda mayıs tarifesinde değişikliğe gidilmedi

        Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), mayıs itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı gazın ve elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 17:51 Güncelleme: 30.04.2024 - 17:51
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        Doğalgazda mayıs tarifesinde değişikliğe gidilmedi
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        BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğal gazda mayısta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

        Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine mayısta uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

        Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi.

        Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

        Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

        Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında konutlarda, Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğalgaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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