03 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
BOTAŞ, ağustos ve eylül aylarında doğalgaza zam yaptı. Ekonominin küçüldüğü ve hane halkının gelirinin azaldığı bir dönemde yapılan zamlara tüketiciler tepki gösterdi. Milyonlarca abone, 1 şimdi 1 Ağustos’ta yüzde 15 oranında fiyatı artan elektrikte ve doğalgazda yeni zam olup olmayacağını merak ediyor. Peki, yeni zam söz konusu mu?
GÜÇLÜ SİNYAL
Gebze ve Erzurum’da şehiriçi gaz dağıtımını PALGAZ ve PALEN’i kontrol eden PALMET Enerji’nin “patron”u Doğanay Samuray, doğalgaz zamlarını değerlendirdi ve milyonlarca vatandaşın merak ettiği “Yeni bir zam gündeme gelebilir mi?” sorusunu yanıtladı.
Samuray, BOTAŞ’ın ithal ettiği fiyatın altında doğalgaz sattığını, ağustos ve eylül aylarında yapılan zamlarla aradaki farkı ve zararını kapatmaya çalıştığını söyledi. Samuray’a göre, bu artışlara karşın doğalgazda zamma ihtiyaç sürüyor. Samuray, halen BOTAŞ’ın gerek konutlarda gerekse de diğer alanlarda fiyat sübvansiyonunun devam ettiğini söyledi.
ARALIK AYI
Türkiye’de, doğalgaz en yoğun aralık ayından itibaren kullanılıyor. Samuray, abonelerin zamlı tarifeleri yoğun kullanımın söz konusu olacağı aralık, ocak ve şubat aylarında tüketim miktarının artması nedeniyle daha çok hissedebileceğini söyledi. Samuray, zammın tüketimde tasarrufu özendireceğini ve vatandaşın daha dikkatli olacağın söyledi.
BÜYÜK RİSK
Türkiye’de, ekonomideki daralmaya ve elektrikte başta su olmak üzere yenilenebilir kaynaklardan üretimin artmasına bağlı olarak doğalgaz tüketimi geriliyor. Bu durum Türkiye’nin doğalgaz ithalat faturasını düşürse de bazı sorunları da gündeme getiriyor. Bunlardan biri de tüketilmeyen gazın tedarikçi ülkelere (örneğin Rusya, İran gibi) parasının ödenmesi anlamına gelen “al ya da öde” riski.
Samuray, bu yıl gaz tüketiminin düşmesi nedeniyle milyarlarca metreküplük “al ya da öde” riskinin söz konusu olduğunu kaydetti. Samuray, net bir miktar vermenin mümkün olmadığını, BOTAŞ’ın da özel sektör ithalatçılarının da portföylerindeki gazla ilgili bu riskin gündemde olduğunu kaydetti.
LNG İTHAL EDİYOR
Samuray, dünyada yaz döneminde sıvılaştırılmış doğalgaz olarak bilinen LNG fiyatlarının çok gerilediğini belirterek, BOTAŞ’ın “ucuz” sayılacak fiyattan LNG aldığını ve bunu depoladığını söyledi.
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