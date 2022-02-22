Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yayınlanan duyuruya göre milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 2022 Doğalgaz desteği başvuruları başladı. eDevlet sistemi üzerindejn gerçekleşecek doğalgaz desteği başvuru şartları belli oldu. Doğalgaz fatura desteği ödemelerinin ne zaman başlayacağı ve doğalgaz desteği ne kadar sorusunun cevabı da merak konusu oldu. İşte Doğalgaz desteği başvurusu eDevlet ekranı!